Rogale świętomarcińskie w ekspresowej wersji. Ten prosty przepis uda się każdemu

Rogale świętomarcińskie to tradycyjne wypieki kojarzone bezpośrednio z Poznaniem oraz świętem św. Marcina, które obchodzimy corocznie 11 listopada.

Brak czasu na wyrabianie klasycznego ciasta półfrancuskiego nie stanowi problemu, ponieważ prostszy wariant rogalików zrobimy z gotowego ciasta francuskiego, wypełniając je masą z białego maku, miodu, bakalii i orzechów.

Cały proces pieczenia jest wyjątkowo łatwy i polega na zrobieniu masy makowej, pocięciu arkusza ciasta na trójkąty, ułożeniu farszu, zwinięciu rogalików oraz upieczeniu ich na złocisty kolor.

Taki przepis świetnie sprawdza się jako pretekst do wspólnego, listopadowego gotowania z najmłodszymi, w którym dzieci chętnie pomogą przy nakładaniu masy oraz dekorowaniu, podczas gdy dorośli zajmą się bezpieczną obsługą gorącego piekarnika.

Taki wypiek różni się oczywiście od certyfikowanego oryginału, ale domownicy na pewno z apetytem zjedzą te słodkości w chłodny, listopadowy wieczór. Użycie gotowego ciasta francuskiego oraz kilku prostych dodatków pozwala błyskawicznie wyczarować pyszne rogaliki, idealne na jesienny podwieczorek.

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Szybkie rogale świętomarcińskie z ciasta francuskiego. Lista składników

Aby upiec te domowe rogaliki w wersji uproszczonej, musimy przygotować następujące produkty:

1 opakowanie gotowego ciasta francuskiego,

150 g białego maku,

3 łyżki miodu,

2 łyżki drobno posiekanych orzechów,

2 łyżki rodzynek,

2 łyżki pokruszonych herbatników lub biszkoptów,

1 jajko do posmarowania wierzchu,

cukier puder do udekorowania wypieków.

Przepis na szybkie rogale świętomarcińskie. Jak je zrobić krok po kroku?

Pracę w kuchni zaczynamy od zrobienia farszu. Porcję białego maku zalewamy wrzącą wodą, odstawiamy na około 20 do 30 minut, a po tym czasie starannie odsączamy. Tak przygotowane ziarna mielimy w maszynce, choć możemy też użyć gotowego maku przeznaczonego bezpośrednio do wypieków. Następnie dorzucamy posiekane orzechy, rodzynki, pokruszone biszkopty oraz miód. Całość bardzo dokładnie łączymy. Gotowa masa musi być gęsta i jednocześnie plastyczna, a jeśli wydaje się zbyt sucha, wystarczy dolać jeszcze odrobinę miodu.

Arkusz ciasta francuskiego rozkładamy płasko na kuchennym blacie i dzielimy na trójkątne kawałki. U podstawy każdego trójkąta układamy małą porcję makowego farszu. Kolejny krok to zwijanie ciasta od podstawy w stronę wierzchołka, co pozwala uformować zgrabne rogaliki z lekko zagiętymi końcami. Ulepione sztuki przenosimy na blachę wyłożoną uprzednio papierem do pieczenia, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odstępów. Na koniec każdy rogalik smarujemy z wierzchu roztrzepanym jajkiem.

Tak przygotowane rogaliki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 15 do 20 minut, aż ładnie wyrosną i nabiorą złocistego koloru. Gdy wypieki ostygną, posypujemy je cukrem pudrem lub polewamy domowym lukrem. W tym prostym przepisie najmłodsi domownicy mogą bezpiecznie uczestniczyć w nakładaniu farszu, rolowaniu ciasta i ozdabianiu słodkości. Kontakt z gorącymi składnikami oraz samo używanie piekarnika wymaga jednak bezwzględnej asysty osoby dorosłej.

Należy pamiętać, że powyższa receptura to jedynie szybka i domowa wariacja kulinarna inspirowana rogalami świętomarcińskimi, a nie tradycyjny produkt chroniony certyfikatem. Prawdziwe poznańskie rogale powstają bowiem na bazie ciasta półfrancuskiego oraz nadzienia z białego maku, które tworzy się według znacznie bardziej skomplikowanego przepisu.