Black Friday 2026 i listopadowe wyprzedaże. Sprawdź najważniejsze daty promocji. Kalendarz

• Główny dzień Black Friday 2026 wypada 27 listopada, jednak wiele sieci handlowych startuje z listopadowymi wyprzedażami znacznie wcześniej, rozciągając akcje rabatowe nawet na kilka tygodni.

• Jedną z pierwszych dużych okazji do tańszych zakupów będzie przypadający 11 listopada Dzień Singla, podczas którego platformy internetowe regularnie oferują swoim klientom dodatkowe zniżki.

• W planach zakupowych warto uwzględnić również Black Week trwający od 23 do 26 listopada, sam Czarny Piątek (27 listopada) oraz przypadający na 30 listopada Cyber Monday, które przyniosą kolejne fale obniżek.

• Aby nie ulec presji reklam, przed finalizacją transakcji dobrze jest zwrócić uwagę na najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, porównać oferty u różnych sprzedawców i trzymać się ustalonego wcześniej budżetu.

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Black Friday 2026. Kiedy wypada główne święto wyprzedaży?

W tym roku Czarny Piątek przypada dokładnie 27 listopada, czyli zgodnie z tradycją w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Polscy konsumenci mogą liczyć w tym okresie na przeceny obejmujące głównie elektronikę, sprzęt AGD, odzież, obuwie, kosmetyki, a także artykuły dziecięce i wyposażenie wnętrz. Jednodniowe wyprzedaże powoli przechodzą jednak do historii, ponieważ handlowcy coraz częściej uruchamiają rabaty z dużym wyprzedzeniem i utrzymują je aż do Cyber Monday.

Należy mieć na uwadze, że na rynku nie obowiązuje jeden odgórny harmonogram wyprzedaży dla wszystkich sieci. Każda firma we własnym zakresie decyduje o dokładnym starcie swoich akcji promocyjnych. Z tego powodu poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze momenty listopadowego sezonu obniżek, a nie oficjalnie potwierdzone daty startu kampanii poszczególnych marek.

Kalendarz promocji na listopad 2026. Kiedy wypadają Dzień Singla, Black Week i Cyber Monday?

Pierwsze dni listopada przynoszą zazwyczaj wstępne zapowiedzi oraz wcześniejsze obniżki cen w niektórych sklepach. Część sprzedawców już na tym etapie udostępnia wybrane oferty specjalne, kody zniżkowe lub dedykowane rabaty dla posiadaczy aplikacji mobilnych.

• 11 listopada przypada Dzień Singla

Termin ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem w sektorze e-commerce. Sklepy internetowe oraz duże platformy zakupowe chętnie organizują wtedy dodatkowe akcje rabatowe, dlatego tego dnia zdecydowanie warto śledzić pojawiające się w sieci oferty.

• Od 23 do 26 listopada potrwa Black Week

W tym przedziale czasowym wielu sprzedawców stopniowo poszerza swoją ofertę wyprzedażową przed głównym dniem akcji. To doskonała okazja do spokojnego przeanalizowania i porównania cen produktów, które wcześniej wpisaliśmy na naszą listę zakupową.

• 27 listopada wypada Black Friday

W tegorocznym kalendarzu jest to główny dzień Czarnego Piątku, w którym klienci mogą spodziewać się największego natężenia kampanii promocyjnych sygnowanych tym popularnym hasłem.

• 30 listopada to czas na Cyber Monday

Pierwszy poniedziałek po Czarnym Piątku od lat stanowi święto wyprzedaży w sklepach internetowych, chociaż w obecnych realiach wielu sprzedawców decyduje się na kontynuowanie akcji rabatowych również w swoich punktach stacjonarnych.

Bezpieczne zakupy w Black Week i Black Friday 2026. Jak unikać pozornych obniżek?

Zanim zdecydujemy się na zakup, dobrze jest zweryfikować wcześniejszą historię cenową wybranego towaru, gdyż sam komunikat o wysokim procencie zniżki nie gwarantuje prawdziwej okazji. Polskie przepisy dotyczące informowania o obniżkach nakładają na sprzedawców obowiązek podawania najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu. Rozsądnym krokiem będzie także zestawienie ze sobą ofert z kilku różnych miejsc oraz dokładne sprawdzenie kosztów wysyłki, polityki zwrotów i faktycznej dostępności asortymentu.

Najlepszą strategią jest wcześniejsze spisanie faktycznie potrzebnych nam produktów oraz określenie maksymalnego budżetu na zakupy. Choć Black Friday bywa świetnym momentem na nabycie droższych urządzeń czy świątecznych upominków, zyskamy na tym tylko wtedy, gdy nie ulegniemy presji uciekającego czasu. Dobrze mieć świadomość, że oferta ważna tylko do północy rzadko bywa ostatnią szansą na zdobycie danego towaru, ponieważ listopadowe promocje bardzo często powracają w kilku różnych falach.