Kawa z tym dodatkiem hamuje apetyt na słodycze. Wystarczy zaledwie jedna łyżeczka

Wzbogacenie kawy o zaledwie jedną łyżeczkę pasty tahini dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych.

Dodanie zmielonego sezamu do porannej kawy, owsianki lub jogurtu skutecznie pomaga w ograniczeniu podjadania pomiędzy głównymi posiłkami.

Niewielka porcja tego bliskowschodniego przysmaku zmniejsza potrzebę sięgania po słodkie przekąski do porannej kawy.

Pasta tahini i jej wartości odżywcze. Dlaczego warto mieć ją w kuchni?

Gładką i kremową pastę tahini wytwarza się poprzez mielenie prażonych bądź nieprażonych ziaren sezamu. Produkt ten wyróżnia się specyficznym, delikatnie orzechowym posmakiem, dzięki czemu świetnie komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi potrawami. Z powodzeniem wzbogaci smak porannej kawy, koktajlu, owsianki czy zwykłego jogurtu. Swoją wartość w kuchni zawdzięcza przede wszystkim wysokiej zawartości białka, błonnika oraz tłuszczów nienasyconych. Taka kombinacja składników odgrywa kluczową rolę w procesie utrzymywania sytości. Obecne w paście tłuszcze skutecznie spowalniają proces opróżniania żołądka, natomiast błonnik w połączeniu z białkiem gwarantują dłuższe uczucie pełności po jedzeniu.

Ziarna sezamu w codziennej diecie. Jakie składniki zawiera tahini?

W małych ziarnach sezamu znajduje się mnóstwo wartościowych dla zdrowia substancji. Stanowią one bogate źródło wapnia, żelaza, magnezu oraz cynku. Ponadto znaleźć w nich można cenne przeciwutleniacze, a dokładnie lignany takie jak sezamolina i sezamina. Włączenie sezamu na stałe do zróżnicowanego jadłospisu pozytywnie wpływa na ogólne funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Zawarte w tym surowcu nienasycone kwasy tłuszczowe są istotnym składnikiem diety wspierającej pracę układu sercowo-naczyniowego. Sama pasta sezamowa nie zastąpi oczywiście w pełni zdrowego stylu życia, jednak stanowi jego niezwykle pożyteczne uzupełnienie.

Kawa z tahini zamiast słodkiej przekąski. Prosty sposób na uczucie sytości

Zazwyczaj to nie prawdziwy głód, ale nagły spadek sytości już w godzinę po zbyt lekkim śniadaniu zmusza nas do sięgnięcia po słodycze. Wzbogacenie kawy o jedną łyżeczkę tahini podnosi wartość odżywczą napoju i pozwala znacznie dłużej cieszyć się uczuciem najedzenia. Delikatnie słodkawy posmak tego sezamowego dodatku skutecznie zastępuje ciasto lub inne przekąski, po które chętnie sięgamy podczas przerwy kawowej. Należy mieć jednak na uwadze wysoką kaloryczność tego produktu i zachować odpowiedni umiar. Pojedyncza łyżeczka pasty nie jest cudownym lekiem blokującym apetyt, a jedynie prostym urozmaiceniem napoju. Warto jednak przetestować to rozwiązanie, gdy szukamy skutecznych metod na ograniczenie słodyczy do kawy.

Poradnik Zdrowie - Zdrowotne właściwości kawy

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