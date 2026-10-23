Black Friday to nie tylko okazje. Kiedy sklep odmówi przyjęcia zwrotu?

Zwroty na odległość i w sieci rządzą się innymi prawami. Zwykle zależą od tego, gdzie dokonano zakupu.

Kupując przez internet, z reguły możesz odesłać towar w ciągu 14 dni bez tłumaczenia się , choć są od tego pewne wyjątki.

, choć są od tego pewne wyjątki. Zwrot nietrafionego, ale sprawnego produktu w sklepie stacjonarnym to wyłącznie dobra wola sprzedawcy — przepisy nie dają tu gwarancji .

. Rzeczy z promocji reklamuje się identycznie jak te w zwykłych cenach, chyba że rabat wynikał z konkretnej wady , którą kupujący zaakceptował.

, którą kupujący zaakceptował. Zanim ulegniesz szałowi Black Friday, sprawdź regulamin zwrotów i najniższą cenę z ostatnich 30 dni, by upewnić się, czy to faktycznie okazja.

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Zwroty z internetu po Black Friday. Masz na to 14 dni

Polując na okazje w sieci podczas Black Friday 2026, korzystasz z prawa do namysłu. Oznacza to, że masz 14 dni na rezygnację z zakupu bez podawania powodów. Czas ten biegnie od momentu odbioru paczki, a przy większych zamówieniach rozbitych na partie — od dostarczenia ostatniego elementu. Kluczem jest złożenie sprzedawcy wyraźnego oświadczenia. Następnie masz kolejne dwa tygodnie na fizyczne odesłanie rzeczy.

Samo spakowanie i odesłanie kurierem to za mało, jeśli sklep nie wie, że rezygnujesz. Najlepiej użyć gotowego formularza ze strony sprzedawcy lub wysłać e-mail i zostawić sobie ślad takiej komunikacji. Sklep ma obowiązek oddać Ci pieniądze, wliczając w to koszt standardowej, najtańszej dostawy, ale może z tym poczekać, aż towar fizycznie do niego wróci lub pokażesz mu dowód wysyłki.

Zwrot w sklepie stacjonarnym. To zależy od sprzedawcy

Inaczej ma się sprawa w zwykłych sklepach. Jeśli kupisz coś pod wpływem impulsu i po powrocie do domu dojdziesz do wniosku, że to błąd, sprzedawca wcale nie musi godzić się na zwrot w pełni sprawnej rzeczy. Wszystko zależy od wewnętrznych zasad placówki. Niektóre marki bez problemu przyjmują zwroty gotówkowe w wyznaczonym terminie, inne zaoferują tylko kartę podarunkową lub wymianę na inny produkt.

Dlatego przed pójściem do kasy warto zapytać o warunki, zwłaszcza przy podejrzanie tanich produktach. Promocja nie pozbawia praw, ale nie stanowi też przepustki do bezwzględnego zwrotu. Jeśli sieć ma określoną politykę, musi się jej trzymać. Kluczem jest zachowanie paragonu oraz upewnienie się, czy wyprzedażowe hity podlegają tym samym regułom, co regularny asortyment.

Kiedy sprzedawca w sieci może odmówić zwrotu?

Mimo udogodnień w handlu internetowym, nie wszystko da się zwrócić. Przepisy wyłączają z tego prawa m.in. rzeczy robione na zamówienie, żywność z krótką datą ważności oraz zapieczętowane produkty, których nie można oddać po otwarciu ze względów higienicznych (np. kosmetyki, bielizna). Podobne zasady chronią odpieczętowane płyty, gry, oprogramowanie czy treści cyfrowe, jeśli spełniono odpowiednie warunki formalne.

Warto jednak wiedzieć, że samo rozcięcie kartonu nie blokuje możliwości zwrotu. Masz prawo wyjąć rzecz z pudełka i sprawdzić, jak działa — podobnie jak na wystawie w sklepie stacjonarnym. Jeśli jednak zaczniesz jej normalnie używać i obniżysz jej wartość, sklep potrąci adekwatną kwotę ze zwrotu. Odmowa przyjęcia paczki tylko z powodu otwarcia oryginalnego opakowania jest niezgodna z prawem.

Reklamacja z Black Friday. Promocja nie wyklucza praw

Warto odróżnić zwrot od reklamacji z tytułu wady. Jeśli telewizor z Black Friday okaże się zepsuty, a koszula z defektem, niska cena nie zamyka drogi do roszczeń. Sprzedawca ręczy za zgodność towaru z umową przez całe dwa lata od wydania produktu. Możesz więc domagać się naprawy, wymiany na nową sztukę, a w niektórych przypadkach zwrotu pieniędzy lub rabatu.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obniżka wynikała właśnie z konkretnej wady, a ty zgodziłeś się na nią, kupując produkt (np. dziurka w spodniach). Takiego mankamentu nie zareklamujesz. Nadal przysługuje Ci jednak prawo do zgłoszenia innych wad, które ukryto. W każdym przypadku kluczowe jest zachowanie dowodu zakupu i ewentualne zrobienie zdjęć uszkodzeń.