Jesienny hit w sklepach Pepco. Pikowane kurtki królują w październikowych stylizacjach

Pikowane okrycie to wyjątkowo użyteczny element garderoby na chłodniejsze miesiące. W październiku doskonale sprawdza się zarówno w trakcie długich spacerów, jak i podczas zwykłych wyjść z domu.

Intensywne barwy, takie jak burgund, bordo czy czekoladowy brąz, nadają ubraniom wyrazistości i idealnie łączą się z klasyczną czernią, szarością oraz beżem.

Tego typu kurtki można bez problemu zakładać do klasycznych jeansów i botków, ale równie dobrze prezentują się w towarzystwie sportowego obuwia oraz dzianinowych sukienek.

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie, należy zweryfikować rodzaj zastosowanego ocieplenia, obecność praktycznego kaptura oraz ogólny komfort noszenia. Asortyment Pepco ulega ciągłym modyfikacjom w zależności od aktualnej kolekcji.

Pikowane kurtki z Pepco to idealny wybór na jesień

Tego rodzaju okrycie wierzchnie należy do grupy ubrań, które absolutnie nie wymagają od nas tworzenia skomplikowanych i wymyślnych zestawień. Bez najmniejszego problemu można połączyć je z tradycyjnymi spodniami z denimu, zwykłym swetrem oraz botkami, jednak równie atrakcyjnie zaprezentują się w duecie ze sportowymi butami i dzianinową sukienką. W jesiennych zestawieniach wyjątkowo korzystnie wypadają kolory wina, burgundu, oliwki czy też głębokiego, czekoladowego brązu. Takie odcienie nadają codziennej stylizacji wyrazistości, a jednocześnie wprost idealnie współgrają z wieloma neutralnymi barwami, w tym z popularną szarością, czernią, beżem oraz kremem.

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W asortymencie proponowanym przez popularną sieć Pepco wielokrotnie gościły między innymi modele w odcieniach głębokiego wina, a także bardzo lekkie, czarne kurtki, które dawały się łatwo zwinąć do poręcznego woreczka. Warto jednak pamiętać, że dostępne fasony oraz ich ceny podlegają ciągłym rotacjom w zależności od wprowadzanych kolekcji, dlatego przed udaniem się na zakupy dobrze jest upewnić się co do bieżącej oferty. Decydując się na konkretny model, nie należy skupiać się wyłącznie na walorach wizualnych i kolorystyce, ale również na długości materiału, rodzaju zamka, pojemności kieszeni oraz obecności kaptura. To w dużej mierze te drobne detale warunkują funkcjonalność kurtki podczas codziennego, intensywnego użytkowania.

Październikowa pogoda zachęca do wizyty w sklepach Pepco

Aura w dziesiątym miesiącu roku bywa niezwykle zmienna i trudna do przewidzenia. Poranne przymrozki często zmuszają do nałożenia na siebie znacznie cieplejszych warstw, podczas gdy popołudniowe słońce sprawia, że wystarczy nam zaledwie lekkie okrycie. Z tego powodu najrozsądniejszym wyborem jest luźniejszy fason, który pozwoli na swobodne ukrycie pod spodem grubszego swetra czy też obszernej bluzy. Jeżeli większość tras pokonujesz na piechotę, nieocenionym dodatkiem okaże się solidny kaptur, a także głębokie kieszenie oraz zapięcie skutecznie chroniące przed porywistym wiatrem. Niezwykle ważne jest również dokładne sprawdzenie, czy materiał nie krępuje naszych ruchów i czy ubranie odpowiednio układa się w okolicach ramion.

Nigdy nie należy marginalizować czysto użytkowej strony nabywanej odzieży. Sama obecność charakterystycznych pikowań na zewnątrz wcale nie gwarantuje, że dany model skutecznie ochroni nas przed mrozem. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zastosowane wypełnienie, rodzaj wszytej podszewki oraz ogólna konstrukcja całego wyrobu. Gdy zamierzasz korzystać z kurtki w trakcie najbardziej chłodnych dni, koniecznie przestudiuj informacje umieszczone na wewnętrznej metce i przymierz ją, mając na sobie grubszą odzież. Perfekcyjnie dopasowane okrycie wierzchnie szybko stanie się głównym punktem wielu jesiennych kreacji, a dzięki klasycznej kolorystyce z pewnością nie będzie wymagało pilnej wymiany w obliczu nowych, szybko zmieniających się trendów.