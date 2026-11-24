Oficjalny sklep internetowy Dyson kusi klientów unikalnymi benefitami, które rzadko można spotkać u zewnętrznych dystrybutorów. Decydując się na zakupy bezpośrednio na stronie producenta, zyskujemy przede wszystkim możliwość testowania flagowych odkurzaczy bezprzewodowych przez 30 dni z opcją darmowego zwrotu. Wśród najciekawszych okazji wyróżnia się zaawansowany model Dyson V12 Detect Slim Absolute , oferowany również w zestawach ze specjalnymi akcesoriami do dokładnego sprzątania. Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano potężny model Dyson V16 Piston Animal o imponującej mocy ssania sięgającej 315 AW. Dodatkową zachętą do zakupów bezpośrednich są prezenty, takie jak bezpłatne, podświetlane elektroszczotki Fluffy Optic dorzucane do wybranych modeli, czy też atrakcyjne rabaty rzędu 800 zł na zaawansowane oczyszczacze powietrza oraz 1300 zł na designerskie słuchawki Dyson OnTrac .

Elektromarkety rzucają wyzwanie cenowe i oferują wygodne raty

Jeśli zależy nam na maksymalnym obniżeniu ceny początkowej lub rozłożeniu płatności na dogodne raty, warto skierować wzrok na oferty wielkich sieci handlowych. W RTV Euro AGD wystartowała wyjątkowa promocja ratalna, która obejmuje niezwykle popularne odkurzacze pionowe. Łącząc standardowe obniżki cen z ofertą 30 rat 0%, w której sklep pokrywa dwie pierwsze raty, możemy zdobyć model Dyson V8 Fluffy – idealny do podłóg twardych – za niewiele ponad 1100 zł. Z kolei lekki Dyson V12 Detect Slim Absolute oraz innowacyjny, aktywnie myjący podłogi Dyson V15s Detect Submarine są dostępne w cenach, które po uwzględnieniu gratisowych rat czynią te zakupowe decyzje znacznie łatwiejszymi. Zakupy ułatwia także Media Expert, oferując dodatkowe 5% rabatu na wybrane produkty Dyson dla użytkowników, którzy po raz pierwszy zainstalują i zalogują się w aplikacji mobilnej sklepu .

Jak mądrze kupować urządzenia domowe w sezonie wyprzedaży

Przed podjęciem ostatecznej decyzji i kliknięciem przycisku kup teraz, warto zachować zimną krew i zastosować kilka sprawdzonych zasad bezpiecznych zakupów. Kluczowym krokiem powinno być zawsze sprawdzenie najniższej ceny danego produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, do czego zobowiązuje sprzedawców unijna dyrektywa Omnibus. Pomocne w tym procesie bywają internetowe porównywarki cenowe oraz portale z historią wahań kwot na przestrzeni ostatnich miesięcy . Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zakup bezpośrednio u producenta ze względu na dodatkowe akcesoria i gwarancję satysfakcji, czy też wybierzemy ofertę ratalną w dużym elektromarkecie, obecny sezon daje nam rzadką szansę na zdobycie najlepszych technologii w historycznie najniższych cenach .

Autor: Dyson/ Materiały prasowe