Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia 2026 roku. Dwa dni później sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Obecny termin obowiązywania tego środka upływa 25 listopada. Śledczy skierowali do sądu wniosek o jego przedłużenie.

Trzy zarzuty w centrum postępowania

Sprawa byłego szefa PKOl jest związana przede wszystkim ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto i jego relacji z prezesem tej firmy – Przemysławem Kralem.

Według ustaleń prokuratury Piesiewicz miał powoływać się na swoje wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferując pomoc w sprawie dotyczącej działalności giełdy. W zamian miał otrzymać luksusowy zegarek o wartości około 170 tysięcy złotych. Piesiewicz nie zgadza się z tą wersją wydarzeń, twierdzi, że sam zapłacił za przedmiot.

Kolejny zarzut odnosi się do podejrzenia działania na szkodę wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Piesiewicz miał nakłaniać przedstawiciela spółki zarządzającej Zondacrypto do wypłacenia 195 tysięcy złotych oraz 100 tysięcy euro w czasie, gdy firma zmagała się z problemami finansowymi.

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Trzecia sprawa dotyczy okresu, w którym Piesiewicz kierował Polską Ligą Koszykówki. Prokuratura podejrzewa, że ze środków spółki finansowano wydatki o charakterze prywatnym, między innymi pobyty w hotelach, wizyty w restauracjach i zagraniczne podróże. Według śledczych miało to doprowadzić do strat przekraczających milion złotych.

Nowy wątek może mieć znaczenie dla decyzji sądu

Postępowanie dotyczące działalności Piesiewicza w strukturach polskiej koszykówki zostało przejęte przez Prokuraturę Krajową i połączone z innymi badanymi wątkami. Zmiany organizacyjne w śledztwie miały znaczenie dla terminu rozpatrzenia wniosku o przedłużenie aresztu.

Były prezes PKOl nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.