Wojciech Szczęsny mógł podpaść Lamine'owi Yamalowi

Wojciech Szczęsny trafił do Barcelony już po tym, jak... zakończył piłkarską karierę. Zamiast jednak cieszyć się emeryturą popularny "Szczena" postanowił podjąć wyzwanie i zdecydował sie dołączyć do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Powodem sprowadzenia polskiego bramkarza była długotrwała kontuzja Marca-Andre ter Stegena, który wówczas był pierwszym golkiperem "Dumy Katalonii". Wojciech Szczęsny między słupkami spisywał się przyzwoicie, ale przed sezonem 2025/26 klub ściągnął utalentowanego Joana Garcię i to on został numerem 1. Z kolei w sierpniu 2026 roku do Barcelony dołączył kolejny solidny bramkarz - Chorwat Dominik Livaković. Konkurencja "Szczenie" jednak nie przeszkadza. Mało tego, zdaje się on dobrze czuć w roli rezerwowego. Mimo że jego wpływ na boiskowe wydarzenia jest znikomy, to Wojciech Szczęsny jest ważną postacią w szatni Barcy. Teraz jednak mógł podpaść największemu gwiazdorowi drużyny. Chodzi o samego Lamine'a Yamala.

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Lamine Yamal podsumowany przez Wojciecha Szczęsnego. Mogą być kwasy w szatni

O co Lamine Yamal może mieć pretensje do polskiego bramkarza? Otóż Wojciech Szczęsny wziął udział w zabawie, w której musiał wytypować najlepszych potencjalnych współlokatorów. Do wyboru byli wyłącznie gracze FC Barcelona. Utrudnieniem było to, że "Szczena" najpierw losował nazwisko, a potem umieszczał je na pozycji od 1 do 10. Problem w tym, że jak już komuś wskazał miejsce, to dana lokata była już zaklepana i nie można było zmienić obsady. Z tego powodu Lamine Yamal trafił na stosunkowo wysokie czwarte miejsce. Jednak przy tym nazwisku Wojciech Szczęsny zatrzymał się nieco dłużej.

O nie, Lamine powinien być dziesiąty

- stwierdził Polak. Oj, mogą być potężne kwasy w szatni, choć oczywiście słowa Wojtka należy traktować z przymrużeniem oka. Niezadowoleni z wyboru naszego bramkarza mogą być także inni kluczowi piłkarze Barcelony, tacy jak Raphinha (8 na liście) czy Fermin Lopez (9. miejsce). Oto pełna dziesiątka:

Pedri Anthony Gordon Pau Cubarsi Lamine Yamal (byłby ostatni, gdyby Szczęsny mógł go tam umieścić) Dani Olmo Karim Adeyemi Marc Bernal Raphinha Fermin Lopez Gavi

Galeria: Wojciech Szczęsny i Marina korzystają z lata

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