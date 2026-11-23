Eva Lys ma za sobą wyjątkowo trudny czas sportowy – miniony sezon zakończyła przedwcześnie na przełomie września i października z powodu problemów zdrowotnych, co niestety odbiło się także na jej pozycji w światowym zestawieniu. Tenisistka zanotowała spory spadek i obecnie plasuje się daleko poza ścisłą czołówką, zajmując 175. miejsce w rankingu WTA. Przerwa od wyczerpujących treningów i turniejowych podróży stała się jednak dla niej idealną okazją do naładowania baterii. Korzystając z uroków zasłużonych wakacji, zawodniczka postawiła na pełen relaks i słońce, a efektami urlopowego wypoczynku podzieliła się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Opublikowane przez nią fotografie błyskawicznie rozpaliły internet!

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Eva Lys pokazała biust w ministaniku

Na najnowszych ujęciach udostępnionych na Instagramie, rywalka Igi Świątek (z którą przegrała wszystkie dotychczasowe 4 mecze) zaprezentowała się m.in. w niezwykle odważnym, kusym stroju kąpielowym. Wybrany mikrostanik mocno wyeksponował jej biust i podkreślił wysportowaną sylwetkę, a sama tenisistka pozowała do śmiałych zdjęć z ogromną pewnością siebie, zupełnie nie krępując się późniejszą publikacją!

Nie jest zresztą tajemnicą, że Eva Lys regularnie trafia do zestawień najatrakcyjniejszych tenisistek na świecie, a jej profil na Instagramie cieszy się stale rosnącą popularnością (już ponad 400 tys. obserwujących). Zawodniczka coraz częściej publikuje tam odważne i kobiece zdjęcia, świetnie odnajdując się także w roli fotomodelki. Reakcja fanów na wakacyjną publikację była natychmiastowa i niezwykle entuzjastyczna. Pod postem zaroiło się od dziesiątek tysięcy polubień i setek komplementów, a zachwyceni internauci nie szczędzili jej ciepłych słów, między innymi pisząc wprost: "Bogini"!

Więcej zdjęć Evy Lys znajdziesz w naszej galerii.