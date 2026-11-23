Sebastian Szczęsny zmaga się z chorobą nowotworową

Sebastian Szczęsny to dziennikarz doskonale znany fanom różnych dyscyplin sportowych, m.in. skoków narciarskich. W dniu, w którym odbywał sie pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata 2026/27 w tej dyscyplinie, komentator pojawił się w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie zdobył się na wstrząsające wyznanie dotyczące jego choroby. Pierwsze oznaki tego, że coś się z nim dzieje niedobrego, dostrzegł podczas ostatniego Tour de Pologne.

To był sierpień, wakacje tego roku. I bolała mnie głowa, był to taki chroniczny, długi ból, ból głowy, ból oczu

- relacjonował w rozmowie z Damianem Michałowskim. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że syn dziennikarza jest lekarzem. To on i jego narzeczona (także lekarka) zauważyli, że komentator ma problemy z pamięcią. Potem przeszła straszna diagnoza. -Zachorowałem. Okazało się, że zachorowałem na chorobę nowotworową. Od lekarzy usłyszałem, że mam guza mózgu. Był to dla mnie absolutny szok. Wywróciło to moje życie totalnie do góry nogami - wyznał Sebastian Szczęsny.

Poruszające wyznanie Sebastiana Szczęsnego. Dziennikarz Eurosportu walczy z nowotworem. Koledzy okazali mu wsparcie

Zbiórka na Sebastiana Szczęsnego

O dziennikarzu nie zapomnieli jego koledzy. Została założona specjalna zrzutka w serwisie Zrzutka.pl. Przy okazji przypomniano, że Sebastian Szczęsny sam kiedyś wspierał potrzebujących.

Prawie milion złotych dla powodzian, to wyniki zbiórki zorganizowanej przez Sebastiana. Dziś sam potrzebuje pomocy. Wesprzyjmy Sebastiana Szczęsnego w walce z nowotworem. Cel zbiorki to 939 702,00 czyli dokładnie tyle, ile niespełna dwa lata temu Sebastian zebrał dla mieszkańców, którzy ucierpieli podczas powodzi

- czytamy na wstępie opisu do zrzutki.

Link do zrzutki znajduje się tu