- W sobotę w Zakopanem doszło do zabójstwa. 44-latek śmiertelnie ugodził swoją matkę, powodując u niej rany cięte i kłute.
- Bezpośrednio po ataku napastnik próbował odebrać sobie życie, dokonując samookaleczenia i skacząc z okna.
- Sprawca przebywa obecnie w stanie śpiączki, dlatego prokuratura nie może przeprowadzić z nim przesłuchania.
Tragedia w Zakopanem. 44-latek zabił matkę i wyskoczył z okna
Sobotnie popołudnie przyniosło dramatyczne zgłoszenie dla zakopiańskich policjantów oraz ratowników medycznych. Mundurowi, którzy weszli do jednego z lokali mieszkalnych w stolicy polskich Tatr, natknęli się na wstrząsający widok. Wewnątrz znajdowały się zwłoki starszej kobiety z licznymi i głębokimi ranami. Pod nadzorem prokuratora niezwłocznie ruszyły działania śledczych, których celem jest dokładne zrekonstruowanie przebiegu tych tragicznych wydarzeń. Funkcjonariusze zdołali już zabezpieczyć na miejscu najważniejsze ślady kryminalistyczne, w tym również narzędzie, którego najpewniej użył napastnik.
- Kobieta posiadała rany kłute oraz ranę ciętą szyi. Na miejscu zdarzenia ujawniono i zabezpieczono również prawdopodobne narzędzie zbrodni. Ustalono, że 44-letni mężczyzna zabił swoją matkę, a następnie najprawdopodobniej próbował odebrać sobie życie, powodując u siebie rany cięte, a także wyskakując z okna – przekazała w rozmowie z Radiem Eska rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
Sprawca zabójstwa w Zakopanem jest w śpiączce. Śledczy czekają na decyzję lekarzy
Bezpośrednio po dokonaniu brutalnej zbrodni 44-latek targnął się na własne życie. Mężczyzna najpierw sam się okaleczył, a chwilę później wyskoczył przez okno budynku. Z powodu odniesionych w ten sposób rozległych obrażeń konieczne było pilne przewiezienie go do szpitala, gdzie lekarze od samego początku oceniali jego stan jako bardzo ciężki.
Obecnie 44-latek podejrzewany o dokonanie matkobójstwa utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej, co całkowicie blokuje realizację jakichkolwiek czynności procesowych z jego udziałem. Dopiero w momencie, gdy pacjent odzyska przytomność i jego kondycja zdrowotna się poprawi, biegli ocenią, czy stan fizyczny oraz psychiczny mężczyzny pozwala na ogłoszenie mu zarzutów i przeprowadzenie przesłuchania. W międzyczasie prokuratura skupia się na badaniu zebranych dowodów oraz odbieraniu zeznań od świadków, co ma pomóc w poznaniu motywów działania sprawcy.
Kryzys psychiczny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?
Osoby zmagające się z trudną sytuacją życiową, przechodzące kryzys psychiczny lub mające myśli samobójcze, mogą skorzystać ze wsparcia dyżurujących specjalistów i psychologów. Poniżej znajdują się numery pomocowe.
- Całodobowy, bezpłatny telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111
- Darmowa infolinia kryzysowa wspierająca osoby dorosłe pod numerem 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania działający przy Rzeczniku Praw Dziecka pod numerem 800 121 212
- Linia wsparcia dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich pod numerem 800 108 108
- Infolinia Tumbo Pomaga oferująca wsparcie młodzieży i dzieciom w żałobie pod numerem 800 111 123
- Serwis internetowy dostępny pod adresem pokonackryzys.pl
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie skontaktować się z numerem alarmowym 112.