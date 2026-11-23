W sobotę w Zakopanem doszło do zabójstwa. 44-latek śmiertelnie ugodził swoją matkę , powodując u niej rany cięte i kłute.

, powodując u niej rany cięte i kłute. Bezpośrednio po ataku napastnik próbował odebrać sobie życie, dokonując samookaleczenia i skacząc z okna .

. Sprawca przebywa obecnie w stanie śpiączki, dlatego prokuratura nie może przeprowadzić z nim przesłuchania.

Tragedia w Zakopanem. 44-latek zabił matkę i wyskoczył z okna

Sobotnie popołudnie przyniosło dramatyczne zgłoszenie dla zakopiańskich policjantów oraz ratowników medycznych. Mundurowi, którzy weszli do jednego z lokali mieszkalnych w stolicy polskich Tatr, natknęli się na wstrząsający widok. Wewnątrz znajdowały się zwłoki starszej kobiety z licznymi i głębokimi ranami. Pod nadzorem prokuratora niezwłocznie ruszyły działania śledczych, których celem jest dokładne zrekonstruowanie przebiegu tych tragicznych wydarzeń. Funkcjonariusze zdołali już zabezpieczyć na miejscu najważniejsze ślady kryminalistyczne, w tym również narzędzie, którego najpewniej użył napastnik.

- Kobieta posiadała rany kłute oraz ranę ciętą szyi. Na miejscu zdarzenia ujawniono i zabezpieczono również prawdopodobne narzędzie zbrodni. Ustalono, że 44-letni mężczyzna zabił swoją matkę, a następnie najprawdopodobniej próbował odebrać sobie życie, powodując u siebie rany cięte, a także wyskakując z okna – przekazała w rozmowie z Radiem Eska rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Sprawca zabójstwa w Zakopanem jest w śpiączce. Śledczy czekają na decyzję lekarzy

Bezpośrednio po dokonaniu brutalnej zbrodni 44-latek targnął się na własne życie. Mężczyzna najpierw sam się okaleczył, a chwilę później wyskoczył przez okno budynku. Z powodu odniesionych w ten sposób rozległych obrażeń konieczne było pilne przewiezienie go do szpitala, gdzie lekarze od samego początku oceniali jego stan jako bardzo ciężki.

Obecnie 44-latek podejrzewany o dokonanie matkobójstwa utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej, co całkowicie blokuje realizację jakichkolwiek czynności procesowych z jego udziałem. Dopiero w momencie, gdy pacjent odzyska przytomność i jego kondycja zdrowotna się poprawi, biegli ocenią, czy stan fizyczny oraz psychiczny mężczyzny pozwala na ogłoszenie mu zarzutów i przeprowadzenie przesłuchania. W międzyczasie prokuratura skupia się na badaniu zebranych dowodów oraz odbieraniu zeznań od świadków, co ma pomóc w poznaniu motywów działania sprawcy.

Kryzys psychiczny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Osoby zmagające się z trudną sytuacją życiową, przechodzące kryzys psychiczny lub mające myśli samobójcze, mogą skorzystać ze wsparcia dyżurujących specjalistów i psychologów. Poniżej znajdują się numery pomocowe.

Całodobowy, bezpłatny telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111

Darmowa infolinia kryzysowa wspierająca osoby dorosłe pod numerem 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania działający przy Rzeczniku Praw Dziecka pod numerem 800 121 212

Linia wsparcia dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich pod numerem 800 108 108

Infolinia Tumbo Pomaga oferująca wsparcie młodzieży i dzieciom w żałobie pod numerem 800 111 123

Serwis internetowy dostępny pod adresem pokonackryzys.pl

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie skontaktować się z numerem alarmowym 112.