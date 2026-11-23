Śmiertelny wypadek w Myślenicach. Nie żyje 30-letni motocyklista

Pilne wezwanie dotyczące zdarzenia drogowego na ulicy 3 Maja w Myślenicach wpłynęło do służb ratunkowych w sobotę, 21 listopada, około godziny 10:20. W rejon wypadku błyskawicznie wysłano zespoły ratownictwa medycznego, zastępy straży pożarnej i patrole policji. Mimo natychmiastowego rozpoczęcia reanimacji, ratownikom nie udało się przywrócić funkcji życiowych poszkodowanego mężczyzny. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 30-letni motocyklista, będący mieszkańcem gminy Myślenice.

Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wskazują, że kierujący jednośladem jechał ulicą 3 Maja od strony Sułkowic w kierunku centrum Myślenic. Tragedia rozegrała się w chwili, gdy 30-latek rozpoczął wyprzedzanie poruszającego się przed nim samochodu osobowego. W trakcie tego manewru motocyklista zderzył się z innym autem osobowym. Siła zderzenia okazała się potężna, a powstałe u młodego kierowcy obrażenia były śmiertelne.

Policja i prokuratura badają przyczyny tragedii na ulicy 3 Maja w Myślenicach

Przez wiele godzin w miejscu wypadku prowadzono szczegółowe działania procesowe pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze policji wykonywali oględziny rozbitych pojazdów, zabezpieczali ślady kryminalistyczne i przygotowywali dokumentację zdjęciową niezbędną do zrekonstruowania przebiegu zdarzenia. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że wszyscy kierowcy aut osobowych biorący udział w wypadku byli trzeźwi, co potwierdziło przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem.

Śledztwo mające na celu dokładne odtworzenie sekwencji zdarzeń i przyczyn wypadku na ulicy 3 Maja prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach pod nadzorem tamtejszej prokuratury. Przy okazji tego dramatu funkcjonariusze ponownie apelują do wszystkich kierowców o zachowanie maksymalnej ostrożności na drogach. Zmienna, jesienna pogoda wymaga od zmotoryzowanych wyjątkowego skupienia, rozwagi oraz dostosowania prędkości do trudnych warunków, ponieważ nawet drobny błąd przy wyprzedzaniu i ułamek sekundy nieuwagi mogą skończyć się śmiercią.

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