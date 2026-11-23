W latach 2019-2022 kilkudziesięciu parafian usłyszało od swojego proboszcza prośbę o wsparcie. Pieniądze miały być przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii, jednak, jak twierdzą śledczy, nigdy na nie nie trafiły. Duchowny miał działać bez zgody kurii, a pożyczone od wiernych blisko 1,6 mln zł przeznaczyć na zupełnie inne cele. I to właśnie te prywatne pożyczki, zaciągane u ludzi, którzy mu ufali, stały się jednym z filarów aktu oskarżenia.

Parafialna kasa jak prywatny bankomat

Według ustaleń prokuratury, proceder trwał latami i dotyczył nie tylko pieniędzy od wiernych. Śledczy wyliczyli, że łączna szkoda majątkowa wyrządzona parafii sięga aż 2,7 mln zł. Na tę gigantyczną kwotę składa się kilka elementów. Największą jej część, bo niemal 1,6 mln zł, stanowią pieniądze pożyczone od parafian na rzekome inwestycje.

To jednak nie wszystko. Prokuratura twierdzi, że ponad pół miliona złotych z funduszy parafialnych duchowny miał systematycznie przekazywać swojemu znajomemu. Zarzuty obejmują także posłużenie się fałszywym dokumentem w celu rozliczenia dotacji publicznej w kwocie 110 tys. zł oraz przywłaszczenie 66 tys. zł na szkodę osoby prywatnej i innych duchownych.

Co grozi duchownemu?

Proces Kazimierza Ch. rozpocznie się już jutro (24 listopada) w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Były proboszcz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mimo powagi zarzutów, będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak sprawa wyszła na jaw?

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki samym parafianom. Gdy zorientowali się, że pożyczone proboszczowi pieniądze nie zostały zwrócone, a w finansach parafii panuje chaos, zawiadomili kurię. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, która jako pierwsza opisała sprawę, biskup radomski Marek Solarczyk natychmiast odwołał ks. Kazimierza Ch. z funkcji i wysłał go na emeryturę do Domu Księży Seniorów.

Śledztwo ruszyło w czerwcu 2023 roku. Po zebraniu materiału dowodowego, w tym analiz rachunków bankowych i opinii biegłych, w lutym 2024 roku duchowny został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Ksiądz zginął podczas mszy. Spadł na niego ogromny krzyż