Ponad 30 milionów złotych, a do tego setki tysięcy euro i dziesiątki tysięcy dolarów! Tak ogromne pieniądze padły łupem przestępców, którzy przez ponad trzy lata oszukiwali Polaków, wykorzystując nazwę i wizerunek Orlenu. Niektórzy pokrzywdzeni sami przelewali oszustom pieniądze, przekonani, że inwestują w akcje paliwowego giganta. Innym przestępcy przejmowali kontrolę nad rachunkami bankowymi. Kiedy wyszło na jaw, że obiecane fortuny nie istnieją, było już za późno.

Teraz okazuje się, że mimo prowadzonego przez lata śledztwa organizatorzy gigantycznego procederu pozostają nieuchwytni. 6 listopada Prokuratura Krajowa umorzyła postępowanie z powodu niewykrycia sprawców.

Skala oszustwa jest porażająca. Jak ustalili śledczy, od stycznia 2021 do lutego 2024 roku przestępcy wyrządzili szkody wynoszące co najmniej 30 080 719 zł, 228 792 euro i 73 542 dolary. Aż trudno sobie wyobrazić taką sumę!

– W toku postępowania ustalono 895 osób pokrzywdzonych – przekazała „Super Expressowi” Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury.

Mieli zarobić na Orlenie. Stracili swoje pieniądze

Jak działała szajka? Oszuści przygotowywali fałszywe strony internetowe łudząco przypominające witryny Orlenu. Zachęcali na nich do zakupu akcji i udziału w rzekomych programach inwestycyjnych. W niektórych ogłoszeniach przekonywali nawet, że specjalny system dzielenia się zyskami został uzgodniony przez władze koncernu z Sejmem!

Wystarczyło kliknąć reklamę i zostawić numer telefonu. Wtedy do akcji wkraczali fałszywi doradcy inwestycyjni. Podawali się za przedstawicieli koncernu, roztaczali wizje wysokich zysków i namawiali do wpłacania kolejnych pieniędzy.

Na tym jednak nie koniec. Niektórym ofiarom polecano zainstalowanie specjalnego programu, który rzekomo miał ułatwić zarządzanie inwestycjami. W rzeczywistości dawał przestępcom zdalny dostęp do komputerów, a w konsekwencji również do kont bankowych i kart płatniczych pokrzywdzonych.

Pieniądze przepływały przez kolejne rachunki, zagraniczne kantory i giełdy internetowe. W ten sposób przestępcy starali się zatrzeć ślady.

Ponad 30 milionów złotych strat. Czy ktoś odzyska pieniądze?

Czy pokrzywdzeni mają jeszcze szansę zobaczyć swoje oszczędności? Jak dowiedział się „Super Express”, nie wszystkie pieniądze bezpowrotnie przepadły. W niektórych przypadkach bankom udało się zablokować podejrzane transakcje, a tym samym uratować część środków.

Nie wiadomo jednak, jaka kwota została odzyskana. Prokuratura nie podała nam dokładnych danych.

Śledczy zdołali natomiast zidentyfikować jedną osobę, której przedstawiono zarzut prania pieniędzy. Na jej rachunek trafiały wpłaty od oszukanych inwestorów, a następnie pieniądze były przekazywane dalej. Materiały dotyczące tej osoby wyłączono do osobnego postępowania.

Głównych organizatorów procederu wciąż jednak nie ustalono. Według prokuratury przestępcy skutecznie ukrywali swoją tożsamość w internecie, maskując adresy IP, numery telefonów i ślady prowadzące przez wykorzystywane strony internetowe.

Śledztwo umorzone. Co dalej z oszukanymi?

Czy to oznacza, że sprawcy gigantycznego oszustwa pozostaną bezkarni? Prokuratura zapewnia, że umorzenie śledztwa nie musi oznaczać końca poszukiwań.

– Decyzja ta ma charakter formalny (procesowy). W przypadku ujawnienia tożsamości sprawców lub pozyskania istotnych dowodów postępowanie zostanie podjęte – wyjaśnia Katarzyna Calów-Jaszewska.

Na razie jednak bilans jest dramatyczny: 895 pokrzywdzonych, ponad 30 milionów złotych strat, dodatkowe setki tysięcy w obcych walutach i brak ustalonych organizatorów oszustwa. Ludzie, którzy uwierzyli w obietnice szybkiego wzbogacenia się, wciąż czekają na sprawiedliwość.