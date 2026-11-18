Był piątek, 7 sierpnia, zbliżała się godzina 22. Pani Maria (imię zmienione) przygotowywała się do wyjścia ze swojej firmy przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Starsza kobieta miała jeszcze zamknąć magazyn i wrócić do domu. Nagle usłyszała, że ktoś wszedł do budynku. Zdziwiła się. O tej porze nikt nie powinien już tam zaglądać. Postanowiła sprawdzić, co się dzieje. Nie wiedziała, że za chwilę rozpocznie się jej prawdziwy koszmar.

– Krzyknęłam: „Kto tam?” – wspomina w rozmowie z „Super Expressem”.

Gdy wyszła z magazynu, dopadli ją mężczyźni wyglądający jak policjanci z oddziału antyterrorystycznego. Mundury, policyjne wyposażenie, przedmiot przypominający broń. Wszystko miało sprawiać wrażenie prawdziwej akcji funkcjonariuszy. Kobieta była zaskoczona, ale szybko nabrała podejrzeń.

– „Ja nie jestem terrorystką!” – powiedziałam. Myślę sobie: bandziory przebrane! Wiedziałam, że tak się nie zachowuje policja – opowiada pani Maria.

Nie miała jednak szans na ucieczkę. Napastnicy obezwładnili kobietę, skrępowali jej ręce plastikową opaską zaciskową i siłą zaciągnęli do biura.

– Buty nawet pogubiłam, bo już mnie ciągnęli – wspomina.

Związali jej ręce, rzucili na podłogę i kopali!

Przestępcy posadzili kobietę na fotelu. Miała związane ręce i była otoczona przez napastników. Jeden z nich miał jej pilnować, podczas gdy pozostali zajmowali się rabunkiem. Bandyta miał przy sobie przedmiot przypominający pistolet. Pani Maria próbowała się bronić. Szarpała się, usiłowała kopać napastnika, a nawet trącała nogą jego broń, chcąc sprawdzić, czy jest prawdziwa. Jej zachowanie rozwścieczyło jednego z mężczyzn.

– Powiedział: „Nie będę jej pilnował, bo ona jest agresywna” – relacjonuje kobieta.

Na tym jednak brutalność bandytów się nie skończyła. Napastnicy przewrócili starszą kobietę na podłogę. Szarpali ją i kopali, gdy leżała ze skrępowanymi rękami. Grozili również, że obleją jej twarz żrącą substancją! Pani Maria nie wiedziała, czy za chwilę nie spełnią swoich gróźb. Jak wynika z ustaleń policji, napastnicy przez wiele godzin używali wobec niej wulgaryzmów i jej grozili.

– To była masakra, naprawdę. To było straszne – opowiada pani Maria, wracając pamięcią do dramatycznych wydarzeń.

Zanim bandyci dopadli właścicielkę firmy, sterroryzowali już dwóch innych mężczyzn. Na teren budynku wtargnęło sześciu napastników przebranych za funkcjonariuszy. Najpierw zaskoczyli ochroniarza. Skrępowali mu ręce plastikową opaską zaciskową, obezwładnili go i zamknęli w toalecie. Mężczyzna początkowo był przekonany, że rzeczywiście ma do czynienia z policjantami! Chwilę później napastnicy zauważyli pracownika pobliskiego sklepu, który wyszedł wyrzucić śmieci. Jego również sterroryzowali, związali i zamknęli w toalecie. Obaj mężczyźni zostali pozbawieni możliwości wezwania pomocy. Bandyci przejęli kontrolę nad budynkiem i mogli już bez przeszkód plądrować pomieszczenia, podczas gdy ich wspólnicy terroryzowali starszą kobietę.

Otworzyli sejf i zrabowali fortunę!

Kiedy pani Maria była terroryzowana, pozostali napastnicy metodycznie przeszukiwali firmę. Otwierali kolejne drzwi, wyciągali szuflady, wyrzucali ich zawartość i zaglądali wszędzie, gdzie mogły znajdować się pieniądze. W końcu dostali się do sejfu. Znaleźli prawdziwą fortunę!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez poszkodowaną śledczym bandyci zrabowali 600 tys. zł w gotówce, 10 tys. euro i 2 tys. dolarów! Zabrali także złoto, biżuterię i wartościowe zegarki warte około miliona złotych. Część skradzionych kosztowności stanowiła dla pani Marii nie tylko majątek, ale również rodzinne pamiątki, w tym przedmioty odziedziczone po matce. Prokuratura potwierdza, że łączna wartość zrabowanego mienia wynosiła 1,6 mln zł oraz 10 tys. euro i 2 tys. dolarów.

Kobieta trzymała cenne rzeczy w firmie, ponieważ uważała, że będą tam bezpieczniejsze niż w domu. Budynek był przecież chroniony. Tymczasem ochroniarz nie zdołał nawet zaalarmować właścicielki, zanim sam padł ofiarą napastników.

Kiedy bandyci zgarnęli już pieniądze i kosztowności, nie zamierzali po prostu wypuścić starszej kobiety. Zaciągnęli ją z powrotem do magazynu, gdzie przymocowali jej skrępowane ręce do metalowego regału. Pozostawili ją unieruchomioną i uciekli z ogromnym łupem.

Związana w magazynie walczyła o uwolnienie. „Ręce miałam jak balony”

Pani Maria została sama. Miała skrępowane ręce, a wokół nie było nikogo, kto mógłby natychmiast przyjść jej z pomocą. Ochroniarz i drugi mężczyzna również pozostawali obezwładnieni. Kobieta wiedziała, że musi spróbować wydostać się z więzów o własnych siłach.

Zaczęła szukać sposobu na zerwanie plastikowej opaski. Wykorzystała znajdujący się w pobliżu przedmiot i metalową konstrukcję, do której została przywiązana. Walczyła z zaciskającymi się na nadgarstkach więzami, aż w końcu udało jej się uwolnić. Zapłaciła za to ogromnym bólem.

– Ręce miałam takie jak balony. Ja byłam skłonna złamać sobie tę rękę, żeby się wydostać. Wie pan, jak adrenalina działa? – opowiada pani Maria.

Wreszcie mogła wezwać prawdziwych policjantów. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy rozpoczęli oględziny i zabezpieczanie śladów. Praca śledczych trwała również przez weekend. Kobieta była tak wstrząśnięta, że początkowo nie potrafiła nawet dokładnie oszacować strat.

– Dopiero potem mówię: zginęło dużo, bardzo dużo pieniędzy. I złoto, i biżuteria, i wszystko – wspomina.

Takich koszmarów było więcej. Gang zrabował prawie 14 milionów złotych!

Dramatyczna historia pani Marii nie była odosobnionym przypadkiem. Jak ustalił „Super Express”, śledztwo nadzoruje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który zajmuje się działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie mieli od marca do września 2026 roku dokonywać brutalnych rozbojów w różnych częściach Polski, podszywając się pod policjantów.

– Sprawcy działali w konfiguracjach wieloosobowych, posługiwali się różnymi pojazdami, które imitowały nieoznakowane samochody Policji, a nadto posiadali umundurowanie i inne przedmioty, które pokrzywdzeni oceniali jako elementy wyposażenia policyjnego, a w tym jako broń palną – informuje prokurator Radosław Cieśliński w odpowiedzi przesłanej naszej redakcji.

Napady nie wyglądały na przypadkowe. Przestępcy byli doskonale przygotowani, a ich ofiarami padały osoby posiadające ogromne ilości pieniędzy i kosztowności. Skąd wiedzieli, gdzie szukać fortuny? To jedno z pytań, na które śledczy wciąż szukają odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że bandyci nie ograniczali się do rabowania majątku. Niektórych pokrzywdzonych porywali, wywozili do lasów i przywiązywali do drzew. Łączna wartość łupów z rozbojów objętych śledztwem sięga blisko 14 mln zł!

Po wielomiesięcznej pracy policjanci z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili skoordynowaną akcję. 28 października zatrzymali trzech podejrzanych: Roberta J., Radosława R. i Piotra S. Podczas przeszukań zabezpieczyli m.in. elementy policyjnego umundurowania, atrapy broni, kamizelki kuloodporne, samochód imitujący nieoznakowany radiowóz oraz około 100 tys. zł w gotówce. Cała trójka trafiła do tymczasowego aresztu.

To jednak nie koniec sprawy. Prokuratura ustaliła, że główne role w grupie mieli odgrywać Robert J. i Radosław R., ale w poszczególnych napadach uczestniczyły również inne osoby. Nie wszyscy zostali dotąd zidentyfikowani.

– Cały czas są prowadzone czynności procesowe i inne działania ukierunkowane na ustalenie tożsamości współsprawców – podkreśla prokurator Cieśliński.

Zatrzymanie trzech podejrzanych nie oznacza więc końca śledztwa. Nadal nie wiadomo, ile osób brało udział w brutalnych rozbojach i czy uda się odzyskać całą zrabowaną fortunę. Dla pani Marii najważniejsze jest jednak to, że przeżyła. Choć bandyci zostawili ją skrępowaną w magazynie, zdołała się uwolnić i wezwać pomoc. Wspomnienie tamtego koszmarnego wieczoru pozostanie z nią na długo.