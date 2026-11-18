Seria maili, które spływały na szkolną skrzynkę w październiku i listopadzie, miała zawsze tę samą, mrożącą krew w żyłach treść: groźbę użycia materiałów wybuchowych. Służby nie mogły lekceważyć żadnego sygnału. Na miejsce natychmiast wysyłano funkcjonariuszy, a dyrekcja zarządzała ewakuację całego budynku. Za każdym razem scenariusz był podobny. Po dokładnym sprawdzeniu szkoły okazywało się, że alarm był fałszywy. Jednak koszt takich operacji, rósł z każdym kolejnym zgłoszeniem.

Sprawą w końcu zajęli się kryminalni z Piaseczna, którzy połączyli siły ze specjalistami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Krok po kroku prześledzili cyfrową drogę, jaką przebyły maile. A ustalenie autorki gróźb było już tylko kwestią czasu. Finał operacji miał miejsce w jednym z domów na terenie powiatu pruszkowskiego.

Gorzkie konsekwencje głupiego żartu

Funkcjonariusze z Piaseczna, wspierani przez zespół ds. nieletnich oraz ekspertów z CBZC, zapukali do drzwi kompletnie zaskoczonej 16-latki. Podczas przeszukania jej pokoju policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne: laptop i telefon. To właśnie na nich znaleziono dowody, w tym adresy mailowe, z których wysyłano groźby.

Dziewczyna została zatrzymana i po przesłuchaniu w obecności opiekuna prawnego trafiła do Policyjnej Izby Dziecka. To jednak dopiero początek jej problemów.

Policja skierowała już wniosek do sądu, domagając się wszczęcia postępowania i zastosowania środka tymczasowego w postaci umieszczenia nastolatki w schronisku dla nieletnich. O jej dalszym losie zadecyduje Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Policja w oficjalnym komunikacie przypomina, że fałszywy alarm to nie jest żart, a poważne przestępstwo. Angażuje ogromne siły i środki, które w tym samym czasie mogłyby być potrzebne do ratowania czyjegoś życia. Poza konsekwencjami prawnymi dla samej nastolatki, jej rodzice mogą zostać obciążeni gigantycznymi kosztami wszystkich akcji ratunkowych.

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