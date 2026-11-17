Otwarcie jednego odcinka i nowe utrudnienia dla kierowców
W czwartek, 19 listopada, rano dla ruchu zostanie udostępniony odcinek ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Wiśniową. Ułożony asfalt pozwoli na ponowny przejazd w obu kierunkach. Przywrócenie ruchu na tym fragmencie oznacza również, że na ulice Króżańską, Kwiatową, Lewicką, Falęcką i Ligocką powróci ruch jednokierunkowy.
Tego samego dnia od godziny 7:00 rozpoczną się prace na kolejnym fragmencie. Ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Wiśniowej do Puławskiej. Objazd został wyznaczony Aleją Niepodległości oraz ulicami Rakowiecką lub Odyńca do Puławskiej. Dodatkowo z lewego pasa ulicy Puławskiej jadąc w stronę centrum kierowcy zyskają możliwość zawracania.
Zasady dojazdu do szpitala i zakazy parkowania
Nowa organizacja ruchu wymaga szczególnej uwagi od kierowców oraz pacjentów zmierzających do pobliskiej placówki medycznej:
- Dojazd do szpitala oraz ulicy Wiśniowej będzie odbywał się od strony ulicy Kazimierzowskiej.
- Zakazy wjazdu w ulicę Madalińskiego nie dotyczą dojazdu do posesji, jednak ze względu na głębokie wykopy przejazd może być czasowo utrudniony.
- Na remontowanym odcinku wprowadzono bezwzględny zakaz parkowania, który obejmuje również wyznaczone miejsca postojowe. Samochody zostaną odholowane na koszt właściciela.
Zmiany w organizacji ruchu na okolicznych ulicach
Ostatni etap prac wiąże się także z modyfikacjami na sąsiednich trasach. Kierowcy muszą zwrócić uwagę na nowe kierunki jazdy na pobliskich ulicach:
- Ulica Sandomierska zostanie odcięta od Madalińskiego z obu stron. Ruch dwukierunkowy będzie obowiązywał na odcinkach od Madalińskiego do Melsztyńskiej oraz od Olesińskiej do Madalińskiego.
- Ulica Wiśniowa stanie się jednokierunkowa na odcinku od Narbutta do Melsztyńskiej.
- Ulica Melsztyńska będzie przejezdna wyłącznie w jednym kierunku od Wiśniowej do Sandomierskiej.
Bez zmian pozostają trasy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 nadal kursują Aleją Niepodległości i ulicą Batorego. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, wyremontowany odcinek ulicy Madalińskiego zostanie w pełni otwarty dla kierowców jeszcze przed świętami.