Otwarcie jednego odcinka i nowe utrudnienia dla kierowców

W czwartek, 19 listopada, rano dla ruchu zostanie udostępniony odcinek ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Wiśniową. Ułożony asfalt pozwoli na ponowny przejazd w obu kierunkach. Przywrócenie ruchu na tym fragmencie oznacza również, że na ulice Króżańską, Kwiatową, Lewicką, Falęcką i Ligocką powróci ruch jednokierunkowy.

Tego samego dnia od godziny 7:00 rozpoczną się prace na kolejnym fragmencie. Ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Wiśniowej do Puławskiej. Objazd został wyznaczony Aleją Niepodległości oraz ulicami Rakowiecką lub Odyńca do Puławskiej. Dodatkowo z lewego pasa ulicy Puławskiej jadąc w stronę centrum kierowcy zyskają możliwość zawracania.

Zasady dojazdu do szpitala i zakazy parkowania

Nowa organizacja ruchu wymaga szczególnej uwagi od kierowców oraz pacjentów zmierzających do pobliskiej placówki medycznej:

Dojazd do szpitala oraz ulicy Wiśniowej będzie odbywał się od strony ulicy Kazimierzowskiej.

będzie odbywał się od strony ulicy Kazimierzowskiej. Zakazy wjazdu w ulicę Madalińskiego nie dotyczą dojazdu do posesji, jednak ze względu na głębokie wykopy przejazd może być czasowo utrudniony.

Na remontowanym odcinku wprowadzono bezwzględny zakaz parkowania, który obejmuje również wyznaczone miejsca postojowe. Samochody zostaną odholowane na koszt właściciela.

Zmiany w organizacji ruchu na okolicznych ulicach

Ostatni etap prac wiąże się także z modyfikacjami na sąsiednich trasach. Kierowcy muszą zwrócić uwagę na nowe kierunki jazdy na pobliskich ulicach:

Ulica Sandomierska zostanie odcięta od Madalińskiego z obu stron. Ruch dwukierunkowy będzie obowiązywał na odcinkach od Madalińskiego do Melsztyńskiej oraz od Olesińskiej do Madalińskiego.

zostanie odcięta od Madalińskiego z obu stron. Ruch dwukierunkowy będzie obowiązywał na odcinkach od Madalińskiego do Melsztyńskiej oraz od Olesińskiej do Madalińskiego. Ulica Wiśniowa stanie się jednokierunkowa na odcinku od Narbutta do Melsztyńskiej.

stanie się jednokierunkowa na odcinku od Narbutta do Melsztyńskiej. Ulica Melsztyńska będzie przejezdna wyłącznie w jednym kierunku od Wiśniowej do Sandomierskiej.

Bez zmian pozostają trasy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 nadal kursują Aleją Niepodległości i ulicą Batorego. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, wyremontowany odcinek ulicy Madalińskiego zostanie w pełni otwarty dla kierowców jeszcze przed świętami.