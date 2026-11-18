Trakt Królewski ponownie dla pieszych i rowerzystów
Wjazd na reprezentacyjną część stolicy zostanie zablokowany w dwa nadchodzące weekendy listopadowe. Urzędnicy oraz służby podjęli decyzję o wyłączeniu z ruchu Krakowskiego Przedmieścia i fragmentu Nowego Światu w dniach 21 i 22 listopada oraz 28 i 29 listopada. Całkowite zamknięcie jezdni dla samochodów następuje w noce z piątku na sobotę, natomiast normalny ruch kołowy powraca w poniedziałki o świcie.
Gdzie pojawią się zapory i jak zmieni się organizacja ruchu?
Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo osobom korzystającym z deptaku, służby miejskie wyznaczyły konkretne punkty montażu barier ochronnych. Zapory uniemożliwiające wjazd samochodów zostaną zlokalizowane na kluczowych skrzyżowaniach:
- ulicy Świętokrzyskiej z Nowym Światem,
- Krakowskiego Przedmieścia z ulicami: Królewską, Tokarzewskiego i Karaszewicza, Karową, Ossolińskich oraz przy Skwerze Hoovera,
- ulicy Miodowej z Senatorską.
Wyłączony z ruchu odcinek będzie dostępny wyłącznie dla pieszych oraz rowerzystów. Dodatkowo kierowcy muszą pamiętać o lokalnych zmianach w oznakowaniu. Na ulicy Bednarskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. W weekendy obowiązuje także całkowity zakaz wjazdu na ulicę Podwale.
Objazdy dla komunikacji miejskiej i zmiany tras autobusów
Zamknięcie popularnego ciągu komunikacyjnego wymaga wprowadzenia korekt w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz N44 zostaną skierowane na trasy zastępcze prowadzące między innymi przez Plac Piłsudskiego.
- Linie 106 i 111 pojadą ulicą Królewską przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką do Świętokrzyskiej.
- Linie 116, 178, 180 i 503 skierowane zostaną ulicami Senatorską i Wierzbową (w przeciwnym kierunku Moliera i Focha) przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego oraz Mazowiecką.
- Linie 128 i 175 dojadą do Placu Piłsudskiego ulicami Marszałkowską i Królewską, a przejazd w stronę Szczęśliwic oraz lotniska odbędzie się przez Moliera, Senatorską, Wierzbową, Plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.
- Nocna linia N44 pojedzie ulicami Senatorską i Wierzbową (w powrocie Moliera i Focha), a następnie przez Plac Piłsudskiego, Królewską oraz Marszałkowską.