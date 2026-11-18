Trakt Królewski ponownie dla pieszych i rowerzystów

Wjazd na reprezentacyjną część stolicy zostanie zablokowany w dwa nadchodzące weekendy listopadowe. Urzędnicy oraz służby podjęli decyzję o wyłączeniu z ruchu Krakowskiego Przedmieścia i fragmentu Nowego Światu w dniach 21 i 22 listopada oraz 28 i 29 listopada. Całkowite zamknięcie jezdni dla samochodów następuje w noce z piątku na sobotę, natomiast normalny ruch kołowy powraca w poniedziałki o świcie.

Gdzie pojawią się zapory i jak zmieni się organizacja ruchu?

Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo osobom korzystającym z deptaku, służby miejskie wyznaczyły konkretne punkty montażu barier ochronnych. Zapory uniemożliwiające wjazd samochodów zostaną zlokalizowane na kluczowych skrzyżowaniach:

ulicy Świętokrzyskiej z Nowym Światem,

Krakowskiego Przedmieścia z ulicami: Królewską, Tokarzewskiego i Karaszewicza, Karową, Ossolińskich oraz przy Skwerze Hoovera,

ulicy Miodowej z Senatorską.

Wyłączony z ruchu odcinek będzie dostępny wyłącznie dla pieszych oraz rowerzystów. Dodatkowo kierowcy muszą pamiętać o lokalnych zmianach w oznakowaniu. Na ulicy Bednarskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. W weekendy obowiązuje także całkowity zakaz wjazdu na ulicę Podwale.

Objazdy dla komunikacji miejskiej i zmiany tras autobusów

Zamknięcie popularnego ciągu komunikacyjnego wymaga wprowadzenia korekt w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz N44 zostaną skierowane na trasy zastępcze prowadzące między innymi przez Plac Piłsudskiego.