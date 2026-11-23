Do ataku doszło 29 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

18-letni wówczas napastnik zranił troje uczniów, którzy trafili do szpitala.

Sąd Najwyższy uznał kasację obrońcy za oczywiście bezzasadną.

Brutalny atak w szkole podstawowej. Napastnik miał 15-lat

Wtargnął na lekcję z trzema nożami

Do ataku doszło podczas zajęć z psychologiem. W lekcji uczestniczyli uczniowie jednej klasy oraz dwóch innych grup. 18-latek wyszedł do łazienki, a po chwili wrócił zamaskowany i uzbrojony w trzy noże.

Zaatakował trzy osoby. Jednego z uczniów uderzył narzędziem przypominającym pałkę, a następnie ugodził nożem w szyję. Kolejnej osobie zadał liczne ciosy, m.in. w klatkę piersiową. Trzeciego ucznia zranił w plecy. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie się okaleczył. Odnaleźli go policjanci.

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Planował zabójstwo od kilku tygodni

Śledczy ustalili, że nastolatek przygotowywał się do ataku co najmniej od dwóch tygodni. Według prokuratury zamierzał zabić uczniów, a później odebrać sobie życie. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznali natomiast zaburzenia osobowości.

Przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Twierdził, że przez lata doświadczał przemocy psychicznej ze strony rówieśników. Wyjaśniał też, że zamierzał zaatakować inne osoby, a w trakcie zdarzenia spanikował i zadawał ciosy na oślep.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Uznał, że oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa trzech osób i wcześniej przygotował się do zbrodni. W maju tego roku podwyższył karę z 15 do 18 lat więzienia. Zasądził również łącznie 230 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonych.

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Sąd Najwyższy nie zmienił wyroku

Obrońca skazanego próbował jeszcze podważyć prawomocne orzeczenie, składając kasację do Sądu Najwyższego. W poniedziałek zespół prasowy SN potwierdził PAP, że kasacja została oddalona jako oczywiście bezzasadna.