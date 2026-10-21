Maczety, noże i broń u 16-latka. Śledczy mówią o przygotowaniach do zamachu na wiele osób

W pokoju 16-latka policja znalazła maczetę, noże, kastet i kamizelkę kuloodporną.

Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty.

Sąd zdecydował o umieszczeniu nastolatka na trzy miesiące w ośrodku wychowawczym.

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Policja zapukała do drzwi 16-latak. Znaleźli arsenał

Sprawa wyszła na jaw dzięki funkcjonariuszom z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii wolskiej komendy. To do nich bardzo niepokojące sygnały o zachowaniu nastolatka. Z zebranych informacji wynikało, że chłopak może planować zbrodnię na szeroką skalę i szykuje się do zamachu na wiele osób.

Ustalili adres zamieszkania podejrzewanego nastolatka i zapukali do jego drzwi. To, co odkryli w środku, przerosło ich najgorsze obawy – chłopak zgromadził pokaźną kolekcję niebezpiecznych przedmiotów.

Kamizelka kuloodporna, maczeta i broń. Arsenał w pokoju nastolatka

Szczegóły budzą grozę. Wśród odnalezionych rzeczy znalazły się: maczeta, kilka noży, kastet, pałka teleskopowa oraz przedmioty łudząco przypominające prawdziwą broń palną. Jak przekazała podinsp. Marta Sulowska, oficer prasowa wolskiej komendy, w pokoju 16-latka odkryto także kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu.

Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki. Zgromadzony arsenał został skrupulatnie opisany, zabezpieczony i włączony do akt sprawy.

Izolacja dla 16-latka. Sąd rodzinny zadecydował

Młody mieszkaniec Warszawy został od razu zatrzymany. Mundurowi doprowadzili 16-latka przed oblicze sądu rodzinnego. Równocześnie przekazali zgromadzone dowody, wnosząc o rozpoczęcie postępowania i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji nastolatka.

Wymiar sprawiedliwości przychylił się do wniosku śledczych. Wydał postanowienie o umieszczeniu chłopaka w okręgowym ośrodku wychowawczym na okres trzech miesięcy. To tam będzie oczekiwał na dalsze decyzje w swojej sprawie.