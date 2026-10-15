Policja reaguje po atakach nożowników w szkołach. Tysiące placówek skontrolowanych

Blisko 200 zatrzymanych i tysiące kontroli w polskich szkołach

Najnowsze statystyki pokazują skalę przedsięwzięcia. W ramach prowadzonej operacji mundurowi skontrolowali już przeszło 162 tysiące szkół i przedszkoli. Efektem tych działań jest zatrzymanie 187 osób oraz podjęcie interwencji w 482 sytuacjach, gdzie pojawiło się podejrzenie przestępstwa. Stróże prawa zapewniają, że każdy napływający sygnał traktowany jest priorytetowo i natychmiast badany.

− Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie

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Szeroko zakrojona akcja jest bezpośrednią odpowiedzią na serię dramatycznych zdarzeń z ostatnich tygodni. Wstrząsający był wypadek w miejscowości Leszczydół-Nowiny, gdzie nastolatek zranił pracowników szkoły, w wyniku czego śmierć poniosła 37-letnia kobieta zatrudniona jako woźna. Z kolei w Ostrołęce nożownik ranił dziewięć osób, a w stolicy 21-latka weszła do szkoły policealnej, atakując trzy przypadkowe osoby.

Policja monitoruje też sieć. Każdy sygnał jest sprawdzany przez służby

Jednak policyjna aktywność nie ogranicza się wyłącznie do fizycznej obecności w budynkach oświatowych. Istotnym punktem strategii prewencyjnej jest nieustanne śledzenie przestrzeni internetowej. Funkcjonariusze nieustannie skanują cyberprzestrzeń, szukając podejrzanych wpisów, gróźb czy deklaracji mogących zapowiadać kolejne ataki.

Głównym założeniem jest uprzedzenie działań potencjalnych zamachowców, by nie dopuścić do kolejnych krwawych zajść. Mundurowi proszą obywateli o informowanie o wszelkich podejrzanych zachowaniach w internecie, gwarantując, że każdy, nawet najmniejszy sygnał, będzie rzetelnie sprawdzony i nie zostanie zbagatelizowany.