Przetarg ZDM Warszawa. Trzy mosty na Wilanowie pójdą do rozbiórki

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji trzech mostów zlokalizowanych na warszawskim Wilanowie. Zainteresowane podmioty mają czas na przedstawienie swoich propozycji do 27 listopada.

Następnym krokiem w ramach tej inwestycji będzie wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zburzenie dotychczasowych konstrukcji i wzniesienie na ich miejscu całkowicie nowych obiektów.

Które przeprawy zostaną zastąpione nowymi?

Dwie konstrukcje są przerzucone nad rzeką Wilanówką wzdłuż ulic Prętowej oraz Vogla.

Trzecia przeprawa, również usytuowana w ciągu ulicy Vogla, przebiega nad kanałem spajającym Jezioro Powsinkowskie z Jeziorem Wilanowskim.

Drogowcy z ZDM podkreślają, że za tak radykalną przebudową przemawia zła kondycja techniczna wszystkich trzech wilanowskich obiektów. Najgorsza sytuacja panuje na ulicy Prętowej, gdzie przeprawa jest na tyle wąska, że uniemożliwia mijanie się aut, a piesi nie mają tam nawet chodnika. Dwa pozostałe mosty prezentują się nieco korzystniej, ale ich obecne gabaryty wykluczają wytyczenie tras dla pieszych i rowerzystów, które odpowiadałyby współczesnym normom.

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Zgodnie z obietnicami Zarządu Dróg Miejskich, nowe konstrukcje zyskają większą szerokość, dzięki czemu na ulicy Prętowej pojazdy bez problemu miną się w obu kierunkach. Ponadto na każdej z trzech przepraw powstaną przystosowane do obecnych wymogów chodniki oraz trasy dla rowerów, które od pasów ruchu dla aut zostaną odgrodzone specjalnymi barierkami.

Trudno jeszcze wskazać dokładny termin zakończenia prac budowlanych. Przedstawiciele ZDM informują, że stworzenie samej dokumentacji projektowej zajmie mniej więcej rok, co oznacza, że kierowcy, piesi i rowerzyści skorzystają z nowych wilanowskich przepraw dopiero w dalszej perspektywie czasowej.