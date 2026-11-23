Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej.

Wszystkie cztery osoby jadące rozbitymi samochodami trafiły do szpitali.

Kierowcę Chryslera przetransportowano śmigłowcem LPR.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

Zderzenie na skrzyżowaniu. Jeden z kierowców miał czerwone światło

Do wypadku doszło w niedzielę, 22 listopada. Wczesnym popołudniem na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej zderzyły się Chrysler i Hyundai. Według wstępnych ustaleń kierowca Chryslera jechał od strony Zegrza w kierunku Warszawy i wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym samym czasie ulicą Jagiellońską nadjeżdżał Hyundai, którego kierowca miał zielone światło.

W obu samochodach znajdowały się cztery osoby. Chryslerem podróżowało dwóch żołnierzy, a Hyundaiem dwie osoby cywilne.

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Śmigłowiec zabrał kierowcę Chryslera

Siła zderzenia była na tyle duża, że konieczna była pomoc kilku służb. Na miejsce przyjechały trzy zespoły ratownictwa medycznego i trzy zastępy straży pożarnej. Wezwano również policję oraz śmigłowiec LPR. Ratownicy udzielili pomocy wszystkim poszkodowanym. Cała czwórka wymagała przewiezienia do szpitali. Kierowca Chryslera został zabrany śmigłowcem, pozostałych uczestników wypadku przetransportowały karetki.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia. Ulica Warszawska w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Źródło: Miejski Reporter