Fenomen Milejczyc – odrodzenie kultu na Podlasiu

W sercu Podlasia, w niewielkiej miejscowości Milejczyce, znajduje się piękny, drewniany kościół, który w ostatnich latach stał się celem pielgrzymek z całej Polski. Centralnym punktem tego miejsca jest łaskami słynący obraz Serca Jezusa, przed którym co miesiąc gromadzą się tysiące wiernych. To właśnie tutaj, w ciszy i skupieniu, dokonuje się niezwykłe odrodzenie kultu Najświętszego Serca Zbawiciela.

Pielgrzymi przybywają, by zawierzyć swoje rodziny, domy i osobiste intencje opiece Dobrego Pasterza. Fenomen ten pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest w polskiej duchowości potrzeba bliskości z Bogiem, zwłaszcza w czasach pełnych niepokoju. Sanktuarium w Milejczycach staje się odpowiedzią na te poszukiwania, oferując przestrzeń do modlitwy, refleksji i duchowego umocnienia.

„Modlitewnik Milejczycki” – co skrywa w sobie ten wyjątkowy przewodnik?

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie duchowe, Grzegorz Kasjaniuk stworzył dzieło, które ma pomóc wiernym w praktycznym przeżywaniu tej pobożności. „Modlitewnik Milejczycki. Serce Dobrego Pasterza – nadzieja dla Polski w czasach ostatecznych” to starannie przygotowany zbiór, który prowadzi czytelnika krok po kroku przez drogę zawierzenia.

Co znajdziemy w modlitewniku?

Wskazówki do praktykowania Pierwszych Piątków Miesiąca – jednej z najważniejszych form nabożeństwa do Serca Jezusowego.

– jednej z najważniejszych form nabożeństwa do Serca Jezusowego. Modlitwy i rozważania na każdy miesiąc, pomagające pogłębić relację z Chrystusem (jak przykładowe rozmyślanie na listopad o zaletach Serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie).

na każdy miesiąc, pomagające pogłębić relację z Chrystusem (jak przykładowe rozmyślanie na listopad o zaletach Serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie). Teksty prowadzące przez akt zawierzenia rodziny i domu Najświętszemu Sercu.

Najświętszemu Sercu. Modlitwy oparte na tradycji Kościoła, w tym modlitwa „Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego...”.

Książka została pomyślana jako codzienny towarzysz w drodze do Serca Jezusowego, oferując konkretne narzędzia do budowania osobistej wiary w oparciu o ten piękny kult.

Autor: WYDAWNICTWO FRONDA/ Materiały prasowe Modlitewnik Milejczycki Grzegorza Kasjaniuka to klucz do ożywienia kultu Serca Jezusa w Polsce, inspirujący tysiące pielgrzymów i oferujący nadzieję.

Historyczny wymiar zawierzenia Polski Sercu Jezusa

Publikacja wpisuje się w długą i bogatą historię zawierzania Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Jak przypominają twórcy, nasza Ojczyzna była trzykrotnie w sposób szczególny poświęcana Sercu Zbawiciela w kluczowych momentach dziejowych:

W 1920 roku: Gdy Armia Czerwona zagrażała Warszawie, polscy biskupi na Jasnej Górze zawierzyli losy narodu. W 1921 roku: Akt ten ponowiono jako dziękczynienie za Cud nad Wisłą i odzyskanie niepodległości. W 2021 roku: W setną rocznicę, Episkopat Polski uroczyście odnowił akt poświęcenia w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Modlitewnik Milejczycki staje się zatem kontynuacją tej tradycji, przenosząc ją na poziom osobisty i rodzinny. Zachęca każdego Polaka do indywidualnego odnowienia tego aktu, co w kontekście współczesnych wyzwań nabiera szczególnego znaczenia. Za sukcesem modlitewnika stoi postać Grzegorza Kasjaniuka – doświadczonego dziennikarza, publicysty, lektora i wykładowcy, od lat związanego z Polskim Radiem Olsztyn.Kasjaniuk jest autorem wielu cenionych książek o tematyce religijnej, w tym bestsellerów:

„Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy”

„Serce w Serce”

„Milejczyce”

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