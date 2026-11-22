Dwie kobiety zostały dziewicami konsekrowanymi. Wyjątkowa uroczystość w Siedlcach

W katedrze w Siedlcach odbyła się uroczystość, podczas której dwie kobiety oficjalnie dołączyły do stanu dziewic konsekrowanych. To Anna Januszewska, związana z siedlecką parafią katedralną, oraz Anna Bełczącka, należąca do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

Obie zdecydowały się poświęcić swoje życie Bogu, przyjmując jedną z najstarszych form indywidualnego życia konsekrowanego w Kościele katolickim. Podczas specjalnego obrzędu, któremu przewodniczy biskup diecezjalny, kobiety zostają symbolicznie zaślubione Chrystusowi.

Co istotne, nie oznacza to jednak wstąpienia do zakonu ani zamieszkania za murami klasztoru. Dziewice konsekrowane nadal prowadzą zwyczajne życie, mieszkają w swoich domach, pracują zawodowo i funkcjonują w społeczeństwie, łącząc codzienne obowiązki z modlitwą oraz działalnością na rzecz Kościoła.

Nie każda kobieta może zostać dziewicą konsekrowaną. Kościół stawia konkretne warunki

Przyjęcie konsekracji poprzedza wieloletni proces przygotowań duchowych, prowadzony pod opieką biskupa diecezjalnego. Kandydatki muszą również spełnić wymagania określone w prawie kanonicznym.

Jednym z podstawowych warunków jest to, że kobieta nigdy wcześniej nie zawarła małżeństwa i nie żyła publicznie w sposób sprzeczny z cnotą czystości. Sam obrzęd konsekracji oznacza zobowiązanie do życia w czystości i szczególnego oddania się Chrystusowi oraz Kościołowi.

W odróżnieniu od zakonnic dziewice konsekrowane nie składają ślubów zakonnych ani nie muszą należeć do wspólnoty klasztornej. Ich powołanie realizuje się przede wszystkim w codziennym życiu, pracy i relacjach z innymi ludźmi. O uroczystości oraz przyjęciu konsekracji przez Annę Januszewską i Annę Bełczącką poinformowała Diecezja Siedlecka.