Oczesały. Ciężarówki płonęły jak pochodnie

Zgłoszenie dotyczące płonących ciężarówek wpłynęło do służb o godz. 5:16.

- Zawiadomiła nas osoba, która przejeżdżała trasą S7 - przekazał mł. kpt. Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Pojazdy stały przed jedną z firm zlokalizowaną przy drodze lokalnej trasy S7 w miejscowości Oczesały w gminie Belsk Duży.

Gdy strażacy dotarli na miejsce trzy ciężarówki z sześciu zaparkowanych płonęły już jak pochodnie. Na szczęście udało się opanować żywioł, nim ogień przedostał się na kolejne pojazdy.

Przyczyny pożaru nieznane

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Jak udało nam się ustalić, na miejscu nie było właściciela pojazdów. Wiadomo jedynie, że były one zarejestrowane na osobę prywatną.

Przyczyny potężnego pożaru ciężarówek nie są jeszcze znana. Ustala je lokalna policja.