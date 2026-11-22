Obchodzona w ostatnią niedzielę przed Adwentem, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamyka roczny cykl w Kościele katolickim. Chociaż formalnie została ustanowiona przez papieża Piusa XI dopiero w 1925 roku, jej treść teologiczna była obecna w chrześcijaństwie od samego początku, czerpiąc inspirację z zapowiedzi mesjańskich Starego Testamentu.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przedstawia dwa, pozornie sprzeczne, wizerunki władcy. Z jednej strony to potężny Pantokrator, Wszechwładca na tronie, a z drugiej – ukoronowany cierniem Zbawiciel na krzyżu. To teologiczne napięcie, zamykające rok liturgiczny, wyjaśnia chrześcijańskie rozumienie władzy, przywództwa i ostatecznego celu historii.

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Pantokrator – Wszechwładca na tronie W ikonografii chrześcijańskiej Chrystus Król od starożytności przedstawiany jest jako Pantokrator (Wszechwładca). Na dawnych ikonach i mozaikach zasiada na tronie, trzymając glob ziemski w dłoni lub mając ziemię za podnóżek. Jego celem nie jest budzenie lęku, lecz ukazanie ostatecznego porządku i ładu we wszechświecie. To wizja triumfu dobra i sensu nad chaosem, która ma być źródłem nadziei.

Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS Narodowa pielgrzymka ku czci Jezusa Chrystusa

Koniec roku jako symbol ostatecznego celu

Umiejscowienie uroczystości na końcu kalendarza liturgicznego ma głębokie znaczenie symboliczne. Rok kościelny łączy w sobie dwie perspektywy czasu: linearną i cykliczną. Czas linearny, wywodzący się z Biblii, zakłada, że historia ma swój początek i zmierza do określonego końca. Z kolei czas cykliczny, wpisany w naturę, odzwierciedla powtarzalność pór roku i rytmów życia.

Rok liturgiczny, poprzez coroczne powracanie do tych samych tajemnic wiary, odtwarza jednorazową historię zbawienia. Zakończenie tego cyklu symbolizuje osiągnięcie ostatecznego celu – wypełnienie Bożych obietnic i nadejście Królestwa Bożego, o które chrześcijanie modlą się słowami „Przyjdź królestwo Twoje”.

WSZYSCY JESTEŚMY CHRYSTUSAMI NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ

Królestwo oparte na służbie Ewangelie przedstawiają jednak radykalnie odmienną wizję królowania. Ubiczowany Jezus, stojący przed Poncjuszem Piłatem, na pytanie o swoją królewską godność odpowiada: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata”. Jego władza objawia się nie w sile politycznej, lecz w bezgranicznej miłości i ofierze. Ten drugi wizerunek opiera się na paradoksalnych symbolach: Korona cierniowa zamiast złotej – symbol cierpienia przyjętego z miłości. Krzyż zamiast tronu – symbol ostatecznego oddania życia za innych. Służba i ofiara zamiast armii i podbojów.

Autor: TS

„Święty, Święty, Święty”

Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie „panować” oznacza „służyć”. Prawdziwa wielkość nie polega na dominacji, ale na zdolności do poświęcenia dla dobra innych, co stanowi centralne przesłanie Uroczystości Chrystusa Króla.

Prefacja to uroczysta modlitwa dziękczynna, która stanowi wstęp do Modlitwy Eucharystycznej. Rozpoczyna ją dialog kapłana z wiernymi („W górę serca”), a kończy aklamacja „Święty, Święty, Święty”, łącząca Kościół na ziemi z aniołami w niebie.

Jej zmienna treść,nadaje Mszy specyficzny charakter, zależny od dnia. Doskonałym przykładem jest prefacja z Uroczystości Chrystusa Króla. Wyjaśnia ona, że Bóg namaścił swojego Syna na „wiecznego Kapłana i Króla Wszechświata”, aby ten, ofiarując siebie na krzyżu, dokonał dzieła odkupienia. Jego królestwo nie jest ziemską potęgą, lecz „królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

W ten sposób prefacja pozwala zrozumieć, że w chrześcijaństwie panować znaczy służyć, co jest sednem tajemnicy Chrystusa Króla. Ukazuje, za co konkretnie Kościół dziękuje Bogu w tym dniu, nadając sens całej liturgii.

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