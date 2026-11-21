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Awantura w pociągu zakończyła się interwencją policji
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19. Policjanci zostali skierowani do miejscowości Zaklików, gdzie miał zatrzymać się pociąg, w którym doszło do ataku na konduktorkę. Sprawca został wcześniej ujęty, a na miejscu mundurowi rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zajścia.
Jak ustalili funkcjonariusze, w jednym z wagonów 37-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego zaatakował 25-letnią konduktorkę. Mężczyzna miał szarpać kobietę, doprowadzając do jej upadku. W trakcie zdarzenia kierował pod jej adresem groźby pozbawienia życia i zdrowia oraz używał obraźliwych słów.
Cztery zarzuty dla 37-latka
Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci przeprowadzili dalsze czynności, również w miejscu jego zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli substancje odurzające.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi czterech zarzutów. Odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej osoby korzystającej z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, kierowanie gróźb karalnych, znieważenie oraz posiadanie środków odurzających.
Według informacji przekazanych przez policję, mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Sąd zdecydował o areszcie
Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 37-latka na okres trzech miesięcy.
Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg przed wymiarem sprawiedliwości. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grożą surowe konsekwencje karne.