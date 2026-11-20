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Program uroczystego otwarcia zaprezentowano w czwartek, 19 listopada. Przedstawiciele Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz władz Warszawy opowiedzieli przy tej okazji, jaką rolę ma pełnić odnowiona placówka.

Tęcza nie będzie zwykłym kinem studyjnym. Organizatorzy chcą połączyć projekcje filmowe z muzyką, teatrem, wystawami, edukacją i spotkaniami mieszkańców.

Tilda Swinton gwiazdą otwarcia

Największe zainteresowanie wzbudza zaplanowany na sobotni wieczór, 28 listopada, pokaz filmu „Orlando”. W wydarzeniu ma uczestniczyć Tilda Swinton, odtwórczyni tytułowej roli.

Brytyjska aktorka jest laureatką Oscara. Jej obecność ma nadać ponownemu otwarciu Tęczy międzynarodową rangę.

Film „Orlando” jest ekranizacją powieści Virginii Woolf. Produkcja stała się jednym z najważniejszych tytułów w karierze Tildy Swinton i klasykiem europejskiego kina początku lat 90.

Organizatorzy nie podali w przekazanym materiale szczegółów spotkania z aktorką ani zasad rezerwowania bezpłatnych wejściówek. Przed wybraniem się na pokaz warto więc sprawdzić osobny regulamin i dostępność miejsc.

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Trzy dni darmowych wydarzeń

Uroczyste otwarcie potrwa od soboty, 28 listopada, do poniedziałku, 30 listopada. Wszystkie wydarzenia zapowiedziano jako bezpłatne. W sobotnim programie znalazły się między innymi:

poranny seans dla dzieci,

wystawa „Wajda Generation”,

pokaz dokumentu „Śniłem tylko przyszłość”,

spotkanie z twórcami dokumentu,

wieczorny pokaz filmu „Orlando” z udziałem Tildy Swinton.

W niedzielę widzowie zobaczą między innymi film „Wakacje pana Hulot”. Otwarta zostanie również wystawa „Tęcza Love Story”, przypominająca historię kina i jego znaczenie dla mieszkańców Żoliborza.

Poniedziałek, czyli andrzejkowy finał otwarcia, zostanie poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy. Zaplanowano maraton filmów patrona Centrum Kultury Filmowej.

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Prawie 33 mln zł na ratowanie Tęczy

Miasto przeznaczyło na remont i modernizację kina blisko 33 mln zł. W przedsięwzięcie zaangażowało się także województwo mazowieckie. Prace trwały od września 2024 r. do lipca 2026 r. Ich efektem jest nowoczesne kino studyjne z widownią na 145 miejsc.

Sala została wyposażona w nowy system obrazu i dźwięku. Modernizacja miała pozwolić na prezentowanie zarówno najnowszych produkcji cyfrowych, jak i filmów z tradycyjnej taśmy.

W Tęczy mają odbywać się pokazy z projektora 35 mm. Dla widzów będzie to okazja do oglądania filmów w formacie coraz rzadziej spotykanym w zwykłych kinach.

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To ma być coś więcej niż kino

Tęcza stanie się stałą siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Jego szefowa Joanna Rożen-Wojciechowska zapowiada, że działalność placówki nie ograniczy się do repertuarowych seansów.

– To, co chcemy robić, jest wspólne przez wszystkie dekady kina Tęcza. Film łączy w sobie wszystkie sztuki: muzykę, koncerty, trochę teatru i sztuki wizualne. Ta synestezja pozwala nam bardzo szeroko zainteresować też młodych ludzi – tłumaczy Joanna Rożen-Wojciechowska.

W programie mają znaleźć się wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty oraz wydarzenia edukacyjne. Placówka chce przyciągnąć zarówno miłośników klasyki, jak i odbiorców, którzy dopiero zaczynają interesować się kinem.

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Od TikToka do sali kinowej

Jednym z najważniejszych zadań nowej Tęczy będzie dotarcie do młodych widzów. Centrum nie zamierza przeciwstawiać tradycyjnej sztuki filmowej krótkim treściom oglądanym w internecie.

Hasło placówki brzmi: „Nie ma złej drogi do kina”.

Według Joanny Rożen-Wojciechowskiej zainteresowanie krótkimi filmami na TikToku lub rolkami publikowanymi w mediach społecznościowych może być początkiem drogi prowadzącej do ambitniejszej kultury.

Kino ma stanowić przystępny próg wejścia do świata muzyki, teatru, literatury i sztuk wizualnych. Zamiast pouczać młodych odbiorców, placówka chce wychodzić od form, które już znają.

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„Nie chcemy samotnych cyfrowo ludzi”

Tęcza ma także pełnić funkcję społeczną. Jej działalność będzie związana z tradycją Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która powstała wokół idei wspólnotowości, współpracy i poprawy jakości życia mieszkańców.

– Jeżeli nie będziemy budować społeczności za pomocą rozmowy, to będziemy mieć samotnych cyfrowo ludzi pochowanych w swoich domach – ostrzega Joanna Rożen-Wojciechowska.

Odnowione kino ma być miejscem, do którego przychodzi się nie tylko obejrzeć film, lecz również porozmawiać o nim z innymi. Temu mają służyć spotkania z twórcami, debaty, warsztaty i działania sąsiedzkie.

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Kultowe miejsce na Żoliborzu

Kino Tęcza przez dziesięciolecia było ważnym miejscem na kulturalnej mapie Żoliborza. Nie ograniczało się do wyświetlania filmów. Wokół placówki rozwijały się inicjatywy społeczne, teatralne i artystyczne. Po 1989 r. w budynku działała Akademia Ruchu, eksperymentalna grupa teatralna łącząca teatr, sztuki wizualne i działania w przestrzeni publicznej.

W latach 90. przez Tęczę przewinęła się także warszawska kultura alternatywna, w tym środowisko punkowe. Dzięki temu miejsce zachowało wyrazisty charakter, odmienny od dużych, zunifikowanych multipleksów.

W kolejnych latach stan budynku stale się pogarszał. Ostatecznie dalsza działalność przestała być możliwa i Tęcza zamknęła się dla widzów.

Trzydniowe otwarcie będzie dopiero początkiem regularnej działalności Centrum Kultury Filmowej. Największym sprawdzianem stanie się stworzenie programu, który z jednej strony uszanuje historię Tęczy, a z drugiej zainteresuje nowe pokolenie widzów.

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