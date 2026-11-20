Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Chmielkiem. Trwa akcja służb

Policjanci dostali cynk

Informacja o podejrzanym nastolatku trafiła do policjantów z bielańskiego Wydziału Kryminalnego. Z ustaleń wynikało, że 16-latek miał wynajmować mieszkanie na terenie Warszawy i przechowywać w nim narkotyki.

Patrol pojawił się w pobliżu bloku około godz. 20. Zaczął wtedy obserwację. Dwie godziny później policjanci zauważyli na jednym z podwórek Toyotę. Z samochodu wysiadł młody człowiek. Zdecydowali się go wylegitymować.

Zachowanie 16-latka wzbudziło ich podejrzenia, dlatego postanowili sprawdzić również wnętrze pojazdu. Na podłodze znaleźli foliowe pakiety wypełnione suszem roślinnym. Podejrzenia kryminalnych potwierdziły się. W mieszkaniu towaru było znacznie więcej.

Przeczytaj także: Furiat w Toyocie. Inni kierowcy odganiali go kijami

Pakunki schowane pod lodówką

Podczas przeszukania lokalu policjanci odkryli następne substancje. Znaleźli foliowe pakiety zawierające jasne bryłki oraz zawiniątka z folii aluminiowej. Część materiału była ukryta w szafce pod lodówką.

Wszystkie pakunki zabezpieczono i przekazano do badań. Analiza wykazała, że funkcjonariusze przejęli:

ponad 380 gramów marihuany ,

, ponad 525 gramów mefedronu.

Łączna masa zabezpieczonych narkotyków przekroczyła 900 gramów.

16-latek został zatrzymany i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka. Według policyjnych ustaleń nastolatek miał dopuścić się czynów karalnych polegających na:

posiadaniu znacznej ilości narkotyków,

udzielaniu zabronionych substancji innym osobom,

prowadzeniu samochodu bez wymaganych uprawnień.

Przeczytaj także: Na znanej ulicy na Mokotowie ruszył finałowy etap kompleksowej metamorfozy

Sąd wysłał go do schroniska

Materiały zgromadzone przez policjantów zostały przekazane do sądu rodzinnego. Ten zdecydował o zastosowaniu wobec nieletniego środka tymczasowego. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.

Ostatecznie sąd rodzinny rozstrzygnie, czy nastolatek dopuścił się zarzucanych zachowań i jaki środek należy wobec niego zastosować. Niewykluczone, że odpowie za swoje czyny jak osoba dorosła.

Przeczytaj także: Od soboty duże utrudnienia dla kierowców na Wale Miedzeszyńskim w rejonie Mostu Poniatowskiego