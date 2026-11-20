Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Zderzył się z BMW. Szybko wpadł w furię

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy 11 listopada przy ul. Brzeziny na Białołęce. Z naprzeciwka nadjechała Toyota, która z niewyjaśnionych nadal przyczyn znalazła się na przeciwległym pasie ruchu. Wtedy doszło do kolizji z BMW, którym podróżowała cała rodzina.

Z relacji pokrzywdzonej wynika, że kierowca Toyoty początkowo nie wysiadał z samochodu. Za spowodowanie kolizji miał obwiniać kobietę prowadzącą BMW.

Z czasem zachowanie mężczyzny stawało się coraz bardziej agresywne. Według policji był bardzo pobudzony, zastraszał kierującą oraz jej męża.

Kiedy dowiedział się, że na miejsce została wezwana policja, próbował odjechać.

Przeczytaj także: Od soboty duże utrudnienia dla kierowców na Wale Miedzeszyńskim w rejonie Mostu Poniatowskiego

Świadkowie chcieli go zatrzymać. Wyskoczył z maczetą

Osoby, które obserwowały zdarzenie, stanęły w obronie rodziny i próbowały uniemożliwić kierowcy toyoty ucieczkę.

Wtedy 35-latek wyciągnął maczetę i ruszył w stronę świadków. Mimo gróźb świadkowie nie cofnęli się. Chwilę później na miejscu był już patrol policji. Mężczyzna zdążył jednak uciec uszkodzonym samochodem.

Przeczytaj także: Drogowcy wyburzą trzy mocno wyeksploatowane mosty w Wilanowie

Kryminalni znaleźli go na Pradze-Północ

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy gróźb. Przesłuchiwali uczestników kolizji i świadków, a do materiału dowodowego dołączyli nagranie z kamery samochodowej. Służby szybko zidentyfikowały agresywnego kierowcę i udali się do jego mieszkania na Pradze-Północ. Tym samym 35-latek wpadł w ręce policji.

Funkcjonariusze przeszukali Toyotę należącą do podejrzanego. Znaleźli w niej maczetę o długości około 50 centymetrów oraz pałkę teleskopową.

Dodatkowo podczas przeszukania zatrzymanego w komisariacie kryminalni znaleźli również narkotyki. Mężczyzna miał ukrywać je w nogawce ubrania. 35-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Analiza ma wykazać, czy podczas kolizji i późniejszej awantury znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Przeczytaj także: Stacje Karolin, Chrzanów, Lazurowa i Stacja Techniczno - Postojowa Mory

35-latek usłyszał już zarzuty

Policjanci przedstawili 35-latkowi zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ policjanci doprowadzili podejrzanego do sądu. Ten zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

35-latkowi za obecnie zarzucane czyny może grozić do trzech lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj także: Inteligentne i energooszczędne ekologiczne innowacje na nowym odcinku linii M2