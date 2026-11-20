Komfort termiczny w metrze przez cały rok to zasługa zastosowanych technologii. Na najnowszym odcinku II linii metra również nie brakuje takich rozwiązań. Zastosowane zostaną energooszczędne instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne i grzewcze, a także odzysk ciepła, czyli wykorzystywanie energii z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Dzięki użyciu nowoczesnych materiałów izolacyjnych ograniczono straty ciepła. Co więcej, tunele szlakowe są wykorzystywane do podgrzewania powietrza wentylacyjnego dla stacji w okresie zimowym.

Podziemna elektrownia

Metro działa też jak podziemna elektrownia – energia kinetyczna pociągu podczas hamowania jest odzyskiwana (rekuperacja) i przekształcana w energię elektryczną, która może być natychmiast wykorzystana. W metrze działa też sterowanie oświetleniem przez system BMS, który zapewnia ograniczenie poboru energii. Zastosowane są również światła LED.

Ekologiczne instalacje

W myjni pociągów zastosowano zamknięty obieg wody wraz z oczyszczalnią ścieków. To oznacza, że ta sama woda może być wykorzystywana wielokrotnie. Komora odkurzania jest wyposażona w filtry odpylające strumień gazów. Lakiernia również pracuje z zestawem filtrów ograniczających emisję do minimum, czyli metro nie zanieczyszcza powietrza w stolicy. Kanalizacja uzbrojona jest w separatory z osadnikami, które wyłapują substancje ropopochodne, zaolejone i zanieczyszczenia stałe przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej. Zadbano również, by groźne substancje nie przedostały się do wody i gruntu. Stosowana jest też gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Polega na maksymalnym ograniczeniu powstawania odpadów, segregowaniu surowców oraz ich ponownym wykorzystaniu.

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe