Najnowszy odcinek II linii metra w liczbach

1 - stacja techniczno-postojowa Mory. To kompleks służący obsłudze II linii metra

2 - wentylatornie szlakowe. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się niezwykle ważne obiekty, które zapewniają wentylację metra, pomagają utrzymać właściwą temperaturę oraz czystość powietrza w metrze. W sytuacji awaryjnej, np. podczas pożaru, odprowadzą dym i toksyczne gazy oraz ułatwią ewakuację

2 - gigantyczne maszyny TBM, Krystyna i Anna, które drążyły tunele metra

3 - stacje metra: Lazurowa, Chrzanów i Karolin

4 - kilometry długości, przy czym całkowita długość tuneli wyniesie ok. 6,4 km

7 - nowych pociągów

13,7 - metra: głębokość stacji – od główki szyny do poziomu terenu

21 - po otwarciu najnowszego odcinka II linia metra będzie miała 21 stacji, a długość 23 km. Cała sieć warszawskiego metra osiągnie w sumie długość 46 km i będzie miała 42 stacje

432 - metry (czyli prawie pół kilometra!): to długość stacji Karolin wraz z torami odstawczymi. To największa z trzech oddawanych właśnie stacji

3792 - pierścienie potrzebne do budowy podziemnych korytarzy dla pociągów metra. To ważne elementy konstrukcyjne, ponieważ stanowią obudowę tuneli. Są one układane przez maszyny TBM, czyli maszyny drążące tunele

296 285 - metrów sześciennych ma całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie)

1 125 000 000 - złotych wyniosło dofinansowanie unijne do budowy trzeciego etapu budowy odcinka zachodniego II linii metra oraz Stacji Techniczno-Postojowej Mory (3+STP Mory)

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe