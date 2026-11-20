Budowa odcinka 3+STP Mory wymagała kompleksowych prac przygotowawczych, a kluczowy etap drążenia tuneli przez obie tarcze zakończył się wiosną 2025 r. symbolicznym przebiciem ściany komory demontażowej. W trakcie prac Krystyna i Anna wydobyły ponad 170 tys. m sześc. urobku oraz ułożyły prawie 3,8 tys. pierścieni, które tworzą konstrukcję podziemnych korytarzy. Jesienią 2025 r. stacje miały już gotowe perony i trwała budowa torowiska w tunelach. To bardzo skomplikowany proces. Tunel ma przekrój koła, dlatego najpierw trzeba wybetonować „podłogę” tunelu oraz wyrównać bok, który ma pełnić funkcję korytarza technologicznego. Po wielu kolejnych pracach budowlanych, m.in. zabezpieczeniu przed wibracjami, które tworzą przejeżdżające pociągi, można kłaść m.in. docelowe zbrojenie płyty torowej – czyli podtorza, wewnątrz którego znajdzie się m.in. kanał odpływowy. Następnie na zbrojeniu są montowane specjalne betonowe bloczki z uchwytami na szyny. Po przymocowaniu do nich szyn, całość jest regulowana z dokładnością do 1 mm, by torowisko można było zalać betonem. Na koniec zostawiono szlifowanie szyn. We wrześniu rozpoczęły się jazdy testowe w tunelach. Najpierw na tory wyjechał tak zwany skrajnik, czyli pojazd, który sprawdza, czy na drodze pociągów nie ma żadnych przeszkód, a chwilę później pociąg testowy.

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe