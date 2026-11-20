Stacja Karolin

Nowy przystanek zlokalizowano pod ul. Sochaczewską, w rejonie jej skrzyżowania z Połczyńską. To najdalej na zachód wysunięty punkt na mapie warszawskiej kolei podziemnej. Z tego połączenia skorzystają m.in. mieszkańcy powiatu warszawskiego zachodniego – podwarszawskich miejscowości, które w ostatnich latach stały się naturalną sypialnią stolicy. Niedaleko stąd znajduje się węzeł Konotopa, przez który samochody jadące autostradą A2 docierają do stolicy. Docelowy, wielopoziomowy parking Park&Ride jest obecnie w fazie planów i powstanie w przyszłości jako odrębna inwestycja miejska. Na pierwszym etapie pasażerowie zyskają dostęp do tymczasowego parkingu naziemnego, który ułatwi im wygodne i szybkie przesiadki.

Stacja Chrzanów

To bodaj najbardziej wyczekiwana stacja. Zlokalizowana pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej będzie oblegana przez mieszkańców osiedli przy ul. Lazurowej. To szybko rozwijająca się część stolicy, dla której kłopotem był brak wygodnego dojazdu do innych części miasta. Teraz mieszkańcy, zamiast stać w ogromnych korkach na ul. Połczyńskiej czy Górczewskiej, w kilkanaście minut dotrą metrem do centrum.

Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe

Stacja Lazurowa

Znajduje się w rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej, gdzie planowany parking w systemie P+R, wraz z istniejącą już pętlą autobusową i tramwajową, utworzą w przyszłości zintegrowany węzeł przesiadkowy. To stacja przesiadkowa z jednej strony dla mieszkańców osiedli przy ul. Lazurowej, które znajdują się bliżej ul. Górczewskiej, oraz osób dojeżdżających do Warszawy od strony Babic czy Ożarowa Mazowieckiego

Stacja Techniczno - Postojowa Mory

To największe zaplecze techniczne w historii warszawskiego metra. Jest tu baza lokomotyw spalinowych, drezyn i specjalistycznych pojazdów – m.in. mierzących geometrię torów czy służących do prac serwisowych. Głównymi obiektami STP są elektrowozownie z kanałami do przeglądów pociągów i napraw oraz ich sprzątania i odkurzania wnętrz. Jednym z najciekawszych elementów STP Mory jest hala z komorą odkurzania urządzeń, zespołów i podzespołów pojazdów metra znajdujących się pod pudłem i filtrów na dachu wagonu, oraz mechanizmów otwierania drzwi wagonów. Komora jest wyposażona w centralny odkurzacz z siecią przyłączy wzdłuż torów. W hali znajduje się także nowoczesna myjnia pociągów, podobna w działaniu do samochodowej. Dwa portale przesuwają się wzdłuż składu, myjąc i susząc pojazd. Już wiosną ten ogromny teren wypełni się zielenią. Rośnie tu ponad 1600 drzew – m.in. graby, grusze, jabłonie, śliwy, wierzby, dęby i jesiony. Jest też mnóstwo krzewów, łąki i trawniki. Znajdą tu schronienie ptaki i owady zapylające. Już zamontowano budki lęgowe, zarówno dla ptaków, jak i nietoperzy