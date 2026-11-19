Całkowita rozbiórka i budowa od podstaw

Planowane prace dotyczą dwóch przepraw nad rzeką Wilanówką na ulicach Vogla i Prętowej oraz mostu nad kanałem łączącym Jezioro Powsinkowskie z Jeziorem Wilanowskim. Wszystkie te obiekty są w złym stanie technicznym. Największy problem występuje na ulicy Prętowej, gdzie wąski most uniemożliwia swobodne mijanie się pojazdów oraz całkowicie pozbawiony jest przestrzeni dla pieszych.

Drogowcy czekają na oferty w przetargu do 27 listopada. Wyłoniony projektant otrzyma około roku na przygotowanie kompletnej dokumentacji. Dopiero po zakończeniu tego etapu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę prac budowlanych, który w pierwszej kolejności zburzy stare konstrukcje, a następnie wzniesie nowe od podstaw.

Nowe chodniki i trasy rowerowe

Prace konstrukcyjne pozwolą na poszerzenie obiektów do współczesnych standardów. Na ulicy Prętowej umożliwi to płynny przejazd w obu kierunkach bez konieczności ustępowania pierwszeństwa. Najważniejszy element metamorfozy stanowi jednak infrastruktura przeznaczona dla pieszych i cyklistów.

Na wszystkich trzech nowo wybudowanych przeprawach pojawią się rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo:

szerokie chodniki ułatwiające poruszanie się pieszym,

ułatwiające poruszanie się pieszym, nowoczesne trasy rowerowe spełniające obecne normy,

spełniające obecne normy, bariery ochronne fizycznie oddzielające ruch drogowy od ciągów pieszo-rowerowych.

Spadek prędkości na ulicy Vogla

Zapowiedziane inwestycje mostowe stanowią kontynuację zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tej części dzielnicy. W zeszłym roku na ulicy Vogla pojawiły się progi zwalniające, co było odpowiedzią na niskie oceny przejść dla pieszych uzyskane podczas audytów.

Pomiary wykazują, że wprowadzone rozwiązania przynoszą wyraźne rezultaty. W rejonie przystanków autobusowych Vogla-Marysin średnia prędkość pojazdów spadła o ponad 20 km/h i wynosi obecnie około 40 km/h. Z kolei z analizy prędkości V85 wynika, że o ile przed montażem progów 15 procent kierowców przekraczało tam 75 km/h, o tyle obecnie 85 procent kierowców nie jeździ szybciej niż 48 km/h.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe