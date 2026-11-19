Zamiast młyna wznieśli zamek

Nie ma diabelskiego młyna, który górował nad jarmarkiem rok temu. Jest za to wieża widokowa z karuzelą, Labirynt Psotnych Elfów oraz domek Świętego Mikołaja. Przy Pałacu Kultury wyrósł też biały zamek, stylizowany na średniowieczną twierdzę. Od 4 grudnia zacznie działać „Warszawska Piernikowa Kraina” – miejski namiot z warsztatami poświęconymi piernikom.

Organizatorzy spodziewają się w tym roku ok. 200 wystawców. Będzie można tu kupić rękodzieło, świąteczne prezenty i dekoracje, a także spróbować kuchni regionalnej i potraw z różnych stron świata.

– Zadbaliśmy o to, co najważniejsze - bezpieczeństwo gości. Podczas odprawy z przedstawicielami organizatorów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz miejskich służb rozmawialiśmy o zabezpieczeniu terenu wydarzenia, przygotowaniu infrastruktury, w tym betonowych zapór, oraz współpracy służb, tak aby wszyscy goście mogli czuć się bezpiecznie – napisał przed startem jarmarku Rafał Trzaskowski.

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Świąteczna atmosfera już za chwilę zagości w samym centrum Warszawy. W najbliższy piątek, 20 listopada, na Placu Centralnym rusza Jarmark Świąteczny, który objąłem patronatem. Jarmark będzie otwarty aż do 6 stycznia. W tym roku czeka na Was jeszcze więcej atrakcji, więcej wystawców i jeszcze więcej okazji, by poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zanim jednak spotkamy się na jarmarku, zadbaliśmy o to, co najważniejsze - bezpieczeństwo wszystkich jego gości. To nasz absolutny priorytet. Podczas dzisiejszej odprawy z przedstawicielami organizatorów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz miejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem jarmarku. Rozmawialiśmy między innymi o zabezpieczeniu terenu wydarzenia, przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, w tym betonowych zapór, oraz współpracy służb, tak aby wszyscy goście mogli czuć się bezpiecznie. Chcemy, aby każdy - Warszawianki i Warszawiacy, a także goście odwiedzający stolicę - mogli bez obaw cieszyć się wyjątkową atmosferą świąt. Do zobaczenia na Placu Centralnym!— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 17, 2026

Jarmark zajmie większą przestrzeń

M.in. ze względów bezpieczeństwa jarmark zajmie więcej przestrzeni. Nie tylko parking przed Pałacem Kultury i Nauki od strony Marszałkowskiej, ale też część Placu Centralnego. Szersze mają być przejścia między stoiskami, a strefa gastronomii powiększona. W ubiegłym roku największą wadą były zbyt wąskie przejścia, w których utykał tłum odwiedzających.

Jarmark Warszawski potrwa do 6 stycznia 2027 r. Jarmark Warszawski potrwa do 6 stycznia 2027 r. i będzie czynny codziennie w godz. 11-22. W Wigilię będzie zamknięty. Ale w oba dni Bożego Narodzenia otworzy się o godz. 12, a w Nowy Rok o godz. 14

Ale nie jest jedyny. Tradycyjnie rusza też jarmark przy murze przy pl. Zamkowym. W listopadzie i grudniu przedświąteczne targi odbędą się też w dzielnicach.

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Inne świąteczne jarmarki w Warszawie

* Jarmark Bożonarodzeniowy przy Barbakanie i Międzymurzu - 21 listopada - 6 stycznia - drewniane domki handlowe, ozdoby świąteczne, prezenty, wyroby regionalne i gastronomia

* Jarmark w Wola Parku - 27 listopada - 23 grudnia - świąteczne stoiska, prezenty, rękodzieło i produkty lokalnych wystawców

* Jarmark Adwentowy w Wilanowie - 28-29 listopada. Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana - świąteczne wyroby, dekoracje, rękodzieło

* Jarmark Świąteczny w Centrum Łowicka - 6 grudnia, Centrum Łowicka, (ul. Łowicka 21) - rękodzieło, dekoracje i prezenty

* Jarmark Świąteczny w Ursusie - 5-6 grudnia, Park Czechowicki - lokalni wystawcy, rękodzieło, dekoracje i świąteczne produkty.

* Targi Bożonarodzeniowe w Muzeum Etnograficznym - 13 grudnia, ul. Kredytowa 1 - ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, ceramika, biżuteria, tekstylia, dekoracje, wyroby artystyczne i prezenty od niezależnych twórców.

* Targi designu „Świąteczne Wzory” w Pałacu Kultury i Nauki - 19-20 grudnia - polski design, biżuteria, ubrania, ceramika, plakaty, ilustracje, świece, kosmetyki naturalne, dodatki do wnętrz i produkty spożywcze

* Wielki Targ Świąteczny w Fortecy Kręglickich przy ul. Zakroczymskiej (zazwyczaj dwa dni przed świętami, data jeszcze nie ogłoszona) - targ żywności i produktów lokalnych i zagranicznych producentów, ryby, mięsa, pierogi, sery, przetwory

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Policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem

Zważywszy na ostatnie, dramatyczne wydarzenia do których doszło w Krakowie, stołeczna policja zdecydowała się wysłać dodatkowe siły, których celem będzie zabezpieczenie bożonarodzeniowego jarmarku.

– Jarmark będzie pilnowany zwiększoną liczbą funkcjonariuszy. Zależy nam na tym, aby całe wydarzenie przebiegło bezpiecznie. Teren, poza nami, będą zabezpieczać także służby ochroniarskie. Jesteśmy w stałym kontakcie z ratuszem i rekomendujemy im konkretne rozwiązania – komentuje w rozmowie z „Super Expressem” asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRP I.

Służby z kwestii bezpieczeństwa nie podają liczby policjantów delegowanych do ochrony jarmarku.