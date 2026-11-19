Miliony graczy na całym świecie czekały na ten dzień. W czwartek, 19 listopada, premierę ma GTA 6, najnowsza odsłona kultowej serii, w której kradzieże samochodów, policyjne pościgi i ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości są na porządku dziennym. Wygląda jednak na to, że pewien 15-latek z Góry Kalwarii postanowił rozegrać własną przygodę jeszcze przed premierą. Problem w tym, że w prawdziwym życiu nie ma przycisku pozwalającego rozpocząć misję od nowa.

Wszystko zaczęło się w sierpniu. Do komisariatu zgłosił się 48-letni mieszkaniec Góry Kalwarii, któremu z parkingu przy ul. Budowlanych skradziono skuter wart 1500 zł. Jednoślad stał przed blokiem, ale kiedy jeden z członków rodziny właściciela chciał nim odjechać, po pojeździe nie było już śladu.

Na początku października policjanci odnaleźli skuter na jednej z ulic miasta. Tyle że wyglądał zupełnie inaczej! Zniknęła tablica rejestracyjna, a szaro-czerwony lakier zastąpił... różowy. Ktoś najwyraźniej zafundował maszynie gruntowny tuning. I wszystko mogłoby się udać, gdyby nie jeden drobiazg, którego nawet najbardziej wymyślny lakier nie potrafi ukryć.

– Sprawdzenie numeru VIN pozwoliło jednak potwierdzić, że jest to jednoślad, którego kradzież zgłoszono w sierpniu – informuje podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Policjanci ustalili, że za kradzieżą stoi 15-latek. Nastolatek został przesłuchany, a zebrane dowody trafią do Sądu Rejonowego w Piasecznie, do wydziału rodzinnego i nieletnich. To właśnie sąd zdecyduje o jego dalszym losie.

I tak historia rodem z GTA zakończyła się bez pościgów, strzelanin i efektownych eksplozji. Wystarczył jeden numer VIN, żeby cała operacja spaliła na panewce.