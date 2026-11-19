Obrończyni Bartosza G. domagała się wyłączenia sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego ze składu orzekającego.

Sąd nie uwzględnił jej wniosku. Decyzja jest prawomocna i nie można się od niej odwołać.

Kolejna rozprawa w sprawie zabójstwa Mai ma odbyć się 2 grudnia.

Ojciec zamordowanej Mai w mocnych słowach. "Żaden wyrok nie ukoi tego bólu"

Wniosek obrony mógł znów opóźnić proces

Po pierwszej rozprawie w sprawie zabójstwa Mai obrończyni Bartosza G. zakwestionowała skład sędziowski i złożyła wniosek o wyłączenie sędziów. Chodziło o Justynę Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego. Z tego powodu posiedzenie zostało odroczone, a kolejny termin wyznaczono na 2 grudnia.

Nie było jednak wiadomo, czy rozprawa rzeczywiście odbędzie się w tym terminie. Gdyby sąd przychylił się do wniosku obrony, konieczne byłyby dalsze zmiany w postępowaniu, a sprawa mogłaby się przeciągnąć o wiele miesięcy. Dla rodziców Mai oznaczałoby to kolejne oczekiwanie na proces i powrót do bolesnych wydarzeń.

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Sąd nie przychylił się do żądania obrończyni

We wtorek o decyzji sądu poinformował Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik ojca zamordowanej dziewczyny. Informację potwierdziła też rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku. Sąd nie podzielił argumentacji obrończyni o stronniczości składu.

To ulga dla bliskich. Jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Gdyby sąd uwzględnił wniosek obrony, moglibyśmy stracić nawet pół roku. Całe postępowanie znacznie by się przeciągnęło, a rodzice Mai musieliby jeszcze dłużej czekać na rozstrzygnięcie – powiedział se.pl Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik Jarosława Kowalskiego.

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Proces ma wrócić na początku grudnia

Na ten moment nie ma zmian w harmonogramie rozpraw. Jeśli nie pojawią się nowe przeszkody, kolejna rozprawa odbędzie się zgodnie z planem 2 grudnia – słyszymy w sądzie. To ważna informacja dla rodziny Mai, która czeka na rozpoznanie sprawy przed sądem.

Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo 16-letniej Mai ze szczególnym okrucieństwem. Dziewczyna zginęła w kwietniu 2025 roku w Mławie. Po zbrodni podejrzany wyjechał na szkolną wycieczkę do Grecji, gdzie został zatrzymany. Do Polski sprowadzono go w grudniu 2025 roku. Nie przyznaje się do winy.

Źródło: se.pl