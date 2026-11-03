Oskarżony o zabójstwo Mai przerwał milczenie. Zaskakujące słowa Bartosza G.: „Z całego serduszka pozdrawiam”

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-03 13:48

Rozprawa w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy została sparaliżowana przez wojnę prawników. Niespodziewanie głos zabrał również sam oskarżony, Bartosz G. Nastolatek bronił swojej obrończyni, odpierał zarzuty, a wypowiedź zakończył w sposób, którego nikt na sali się nie spodziewał. − Z całego serduszka w tej chwili pozdrawiam − powiedział.

Zamiast merytorycznej rozprawy, sala sądowa stała się areną walki prawnej. W centrum uwagi znalazł się sam oskarżony, Bartosz G., który postanowił przerwać milczenie.

Gdy jego obrończyni, mecenas Agnieszka Prętczyńska, toczyła bój z sądem i prokuraturą, oskarżony poprosił o głos.

Uważam że jest to niesprawiedliwe, że mecenas Kasprzyk zabierał głos, a moja obrończyni nie może mówić. To rażąco niesprawiedliwe − stwierdził na początku.

Następnie przeszedł do odpierania zarzutów dotyczących jego charakteru. Próbował zdyskredytować obraz „łobuza”, jaki jego zdaniem próbowano mu przypisać.

Byłem bardzo dobrym uczniem. Mam pytanie do Kasprzyka: skoro byłem łobuzem w szkole to dlaczego pojechałem na Erasmusa? − pytał retorycznie.

Swoje wystąpienie zakończył w zaskakujący, osobisty sposób.

Obraża moją panią mecenas, którą z całego serduszka w tej chwili pozdrawiam. Nie wiem, czy będę miał jeszcze głos, dlatego chciałbym powiedzieć, że kocham moją rodzinę i mamę − powiedział.

Oskarżony Bartosz G. w sądzie. Obok na wstawce czarno-białe zdjęcie Mai. O przebiegu rozprawy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 37

Wojna na sali sądowej

Wystąpienie Bartosza G. było kulminacją chaosu, który rozpętał się chwilę wcześniej. Jego obrończyni zarzuciła sądowi bierność wobec „fałszywych informacji” w mediach i złożyła wniosek o wyłączenie dwójki sędziów. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy obecna na sali dziennikarka złożyła formalny wniosek o zbadanie pani mecenas alkomatem.

„Bzdury wyssane z palca”

Słowa oskarżonego i strategia jego obrony wywołały oburzenie rodziny Mai. Ojciec dziewczyny nie krył emocji.

Jestem zdumiony tą sytuacją. Wysłuchałem obrony i w mojej ocenie są to bzdury wyssane z palca. Pani mecenas chce wydłużyć postępowanie procesowe − stwierdził Jarosław Kowalski.

Wtórowała mu matka Mai. − Proszę, żeby zacząć proces o morderstwo mojej córki. Proszę nie przedłużać. A to, czy Bartosz miał czerwony pasek na świadectwie, nie ma znaczenia − powiedziała.

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