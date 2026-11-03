Dramatyczne sceny w tramwaju! Kobieta zaatakowała pasażera nożem

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-11-03 12:49

Groźne sceny w poznańskim tramwaju linii nr 4. We wtorek, 3 października chwilę po godzinie 12 pasażer został zaatakowany nożem w ramię przez kobietę. Na miejsce natychmiast skierowano kilka policyjnych patroli i ratowników medycznych. Napastniczka została już zatrzymana, a ranny mężczyzna otrzymuje pomoc. Policja ustala, co doprowadziło do ataku.

Taśma odgradzająca z napisem POLICJA, w tle radiowóz. O ataku nożownika w Poznaniu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 3 listopada, w tramwaju linii nr 4 jadącym w kierunku Połabskiej w Poznaniu. Chwilę po godzinie 12 jedna z pasażerek zaatakowała nożem innego podróżnego.

Na miejsce wezwano policję i ratowników medycznych. Kobieta, która miała przy sobie kuchenny nóż, została zatrzymana.

Na miejscu jest kilka patroli i ratownicy medyczni. Kobieta z kuchennym nożem została już zatrzymana - mówi „Super Expressowi” Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Policja zabezpieczyła nagranie z tramwaju

Ranny mężczyzna jest opatrywany przez ratowników. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Zabezpieczono już nagranie z monitoringu tramwaju, a policjanci poszukują naocznych świadków ataku.

- Ustalamy naocznych świadków, zabezpieczyliśmy już nagranie z monitoringu tramwaju - przekazuje Andrzej Borowiak.

Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta zaatakowała pasażera.

- Nie wiemy, jakimi pobudkami kierowała się zatrzymana kobieta - dodaje przedstawiciel wielkopolskiej policji.

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