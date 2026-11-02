12-letni chłopiec potrącony przez motocykl. Dramatyczny wypadek w Wielkopolsce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-11-02 21:51

W poniedziałek (2.11) w Jankowie na terenie powiatu kaliskiego motocyklista potrącił 12-letnie dziecko. Poszkodowani trafili do szpitala.

Góra karetki z włączonymi sygnałami świetlnymi. O wypadku w Wielkopolsce przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 17. W Jankowie na terenie powiatu kaliskiego motocyklista wjechał w dziecko. „W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby; zostały zabrane do szpitala” – powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

Rzeczniczka prasowa kaliskiej Komendy Miejskiej Policji, kom. Anna Jaworska-Wojnicz, poinformowała PAP, że poszkodowany w tym zdarzeniu chłopiec ma 12 lat.

„Według wstępnych ustaleń 27-letni motocyklista potrącił 12-letniego chłopca, którego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Z kolei motocyklistę do szpitala zabrała karetka pogotowia” – wyjaśniła funkcjonariuszka kom. Anna Jaworska-Wojnicz.

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Policjantka zaznaczyła również, że kierowca jednośladu był w momencie wypadku trzeźwy, jednak brakowało mu „wymaganej kategorii uprawnień do prowadzenia tego pojazdu”. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby dokładnie wyjaśnić przebieg oraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

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