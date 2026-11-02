Z cmentarza prosto na ekspresówkę! 58-latka mogła zginąć pod kołami auta

O nietypowej interwencji poinformowali policjanci z Kościana. 58-letnie kobieta pociągiem przyjechała do miejscowości Modrze pod Stęszewem, by odwiedzić grób bliskich je osób. Niestety, po wyjściu z cmentarza, straciła orientację w terenie.

Nie wiedziała, jak ma dotrzeć na stację PKP. Chciała dostać się do rodzinnego Poznania, ale nie wiedziała, w którą stronę ma iść. Ostatecznie, zabłądziła i znalazła się na trasie ekspresowej S5, gdzie groziło jej potrącenie. Zagubiona kobieta nie wiedziała, co ma zrobić. Jeden z kierowców na szczęście zaalarmował policję, a mundurowi szybko zaopiekowali się kobietą i pomogli jej bezpiecznie dotrzeć na dworzec PKP w Czempiniu Stamtąd kobieta odjechała do Poznania.

W okresie Wszystkich Świętych jesteśmy szczególnie blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Czuwamy na drogach, w rejonach cmentarzy i wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni - mówią zadowoleni z siebie mundurowi z Kościana.