17-latek oddał mocz na bezdomnego! Nagranie wywołało prawdziwą burzę

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-11-02 12:01

Po blisko dwóch latach od haniebnego czynu sprawiedliwość dosięgnie młodego mieszkańca Ostrowa. Nastolatek, który na początku zeszłego roku oddał mocz na bezdomnego, wpadł w ręce policji po tym, jak funkcjonariusze otrzymali nagranie z tego zdarzenia.

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Autor: Super Express Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

Wstrząsający materiał wideo ujrzał światło dzienne kilka dni temu i wywołał ogromne oburzenie opinii publicznej. Kamera zarejestrowała na nim, jak młody chłopak znęca się nad osobą w kryzysie bezdomności i oddaje na nią mocz. Pokrzywdzony mężczyzna w tym czasie spał, opierając się o ścianę budynku.

W związku z nagraniem, które w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni medialnej informujemy, że ostrowska komenda niezwłocznie podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W toku podjętych czynności ustalono zarówno osobę pokrzywdzoną, jak i osobę odpowiedzialną za przedmiotowe zachowanie. Przeprowadzono czynności z udziałem tych osób, a także przesłuchano świadka zdarzenia. Ustalono, że do zdarzenia doszło na początku 2025 roku. W chwili popełnienia czynu karalnego osoba nieletnia miała ukończone 15 lat, natomiast obecnie ma ukończone 17.

Przekazuje te ustalenia Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Losem 17-latka zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

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