Pożar przy Teatrze Nowym w Poznaniu. Na miejscu interweniowało 10 zastępów straży!

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała, że zgłoszenie o ogniu w okolicach Teatru Nowego wpłynęło w czwartek, 1 października. Niebezpieczne zdarzenie rozpoczęło się około godziny 23:30 i dotyczyło płonącego dachu.

Pierwsze przybyłe na miejsce jednostki potwierdziły, że płomienie objęły zadaszenie jednokondygnacyjnego obiektu usytuowanego za budynkiem teatru. W działaniach gaśniczych uczestniczyło łącznie 10 zastępów straży pożarnej, które natychmiast przystąpiły do akcji.

Strażakom udało się opanować żywioł około godziny 00:30. Dalsze czynności ratownicze na pogorzelisku trwały jeszcze ponad dwie godziny i ostatecznie dobiegły końca o godzinie 2:50.

Ogień strawił około 10 metrów kwadratowych połaci dachowej budynku. Najistotniejszą informacją pozostaje jednak fakt, że w wyniku tego nocnego pożaru żadna osoba nie ucierpiała.