Śmiertelne potrącenie na torach pod Poznaniem. Wstrzymano ruch pociągów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-30 20:36

W piątkowy wieczór na trasie kolejowej między Poznaniem a Berlinem doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg. Z powodu tragedii całkowicie wstrzymano ruch składów na odcinku łączącym Buk z Palędziem.

Maska karetki z napisem Ambulans i logo ratownictwa. O śmiertelnym wypadku na torach pod Poznaniem przeczytasz na SE.
Autor: Soft Light/ Shutterstock

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, do tragicznego zdarzenia doszło chwilę po godzinie 19 w okolicach miejscowości Skrzynki. Skład należący do PKP Intercity, który kursował na trasie z Zielonej Góry do Gdyni, śmiertelnie potrącił człowieka znajdującego się na torowisku. Wypadek miał miejsce w punkcie, w którym nie wyznaczono przejścia przez tory.

Czytaj też: Rogatki opadły, cysterna została na torach. Za chwilę nadjechał pociąg!

Wypadek doprowadził do całkowitego wstrzymania ruchu kolejowego na odcinku pomiędzy Bukiem a Palędziem. „PKP Intercity poleciliśmy skierowanie pociągów na okrężną drogę przez Krzyż Wlkp., Szczecin i Kostrzyn, natomiast przewoźnikom regionalnym, Polregio i Kolejom Wielkopolskim, zaleciliśmy wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej” - powiedział Wilgusiak.

O krok od tragedii na przejeździe. Ciężarówka utknęła między rogatkami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ

ROLKI