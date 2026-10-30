Śmiertelne potrącenie na torach pod Poznaniem. Wstrzymano ruch pociągów

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, do tragicznego zdarzenia doszło chwilę po godzinie 19 w okolicach miejscowości Skrzynki. Skład należący do PKP Intercity, który kursował na trasie z Zielonej Góry do Gdyni, śmiertelnie potrącił człowieka znajdującego się na torowisku. Wypadek miał miejsce w punkcie, w którym nie wyznaczono przejścia przez tory.

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Wypadek doprowadził do całkowitego wstrzymania ruchu kolejowego na odcinku pomiędzy Bukiem a Palędziem. „PKP Intercity poleciliśmy skierowanie pociągów na okrężną drogę przez Krzyż Wlkp., Szczecin i Kostrzyn, natomiast przewoźnikom regionalnym, Polregio i Kolejom Wielkopolskim, zaleciliśmy wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej” - powiedział Wilgusiak.