Tylko 1 szklanka doczyści zakamieniałą kabinę prysznicową. Usunie też zatory z muszli klozetowej bez szorowania szczotką do WC. Sposób na odkamienienie kabiny prysznicowej i doczyszczenie łazienki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-30 14:42

Wytrącający się z wody kamień to jedno z największych wyzwań podczas sprzątania łazienki. Osady kamienia pojawiają się wszędzie tam, gdzie jest woda. Kabina prysznicowa staje się matowa, a przy uszczelkach pojawia się gruba warstwą twardej powłoki kamienia. Muszla klozetowa robi się żółta, a w odpływie pojawiają się nieestetyczne zabrudzenia będące połączeniem kamienia oraz bakterii. Ten domowy sposób szybko rozprawi się z kamieniem i zaciekami w łazience.

Uśmiechnięta kobieta w różowych rękawiczkach myje szybę kabiny prysznicowej. O sposobach na kamień w łazience czytaj w SE.
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Wystarczy 1 szklanka, a doczyścisz zakamieniałą kabinę prysznicową. Usuwa zacieki bez szorowania

Kamień to powszechne zjawisko z polskich domach. Wynika on bezpośrednio z twardości wody. Kamień to nic innego jak wytrącające się związki mineralne, najczęściej wapnia i magnezu, które osadzają się na wszystkich powierzchniach mających regularny kontakt z wodą. Z czasem zaczyna on tworzyć grubą i twardą warstwę której nie da się domyć. Wiele osób na tym etapie próbuje zeskrobywać kamień, jednak czynność tą rzadko kiedy daje oczekiwanie efekty, a wiąże się z dużym ryzykiem porysowania czyszczonych powierzchni. Eksperci o wiele częściej zalecają sięgniecie po kwasowe formuły, które stopniowo rozpuszczają warstwę kamienia. W warunkach domowych najlepiej w tym celu sprawdzi się ocet, kwasek cytrynowy lub soku z cytryny.

Ocet jest najsilniejszym domowym kwasem do czyszczenia. Świetnie rozpuszcza kamień, zacieki z mydła, także przeciwdziała powstawaniu zacieków i smug. Sprawia to, że rewelacyjnie nadaje się do czyszczenia lśniących powierzchni, takich jak kabina prysznicowa. Do butelki z atomizerem wlej ocet i wodę w równych proporcjach. Obficie spryskaj całą powierzchnię kabiny i poczekaj. Niech kwasowa formuła wsiąknie w zacieki i kamień. W ten sposób zacznie działać i delikatnie go rozpuszczać. Po około 15 minutach umyj wszystko ciepłą wodą. W przypadku grubej warstwy kamienia czynność czyszczenia octem należy przeprowadzić kilkukrotnie. 

Na osady i kamień zbierające się wokół uszczelek kabiny prysznicowej i wiele lepiej sprawdzi się kwasek cytrynowy. Jego sproszkowana formuła sprawia, że łatwiej jest go zaaplikować na trudno dostępne zabrudzenia i nie spływa z powierzchni. Wymieszaj 4 łyżki kwasku cytrynowego z kilkoma kroplami wody. Ważne, aby powstała gęsta pasta, ale by kwasek się nie rozpuścił. Tak przygotowaną mieszankę zaaplikuj w uszczelki wokół kabiny prysznicowej, na kranu, słuchawkę, a także deszczownice. Ten sposób świetnie usuwa kamień z duszy słuchawki prysznicowej lub deszczownicy. Odczekaj około 30 minut, a następnie przepłucz wszystko wodą. Podobnie, jak w przypadku octu, na bardzo duże zabrudzenia potrzebne będzie kilkukrotne działanie.

Ocet świetnie usuwa także kamień i zacieki z muszli klozetowej. Jego przeciwbakteryjne właściwości odkażają toaletę i niweluje brzydkie zapachy. Aby ocet skutecznie doczyścił muszlę klozetową warto go wcześniej podgrzać. Będzie wtedy jeszcze bardziej skuteczny. Wlej do odpływu muszli klozetowej 1 litrów wrzącej wody, a następnie 1 szklankę gorącego octu. Uważaj, aby się nie poparzyć i nie wdychać kwasowych oparów. Przygotuj ręczniki papierowe, namocz je w ciepłym occie i przyklej je na powierzchni muszli klozetowej. Szczególną uwagę poświęć kołnierzowi pod deską sedesową. Tam zbiera się bardzo dużo brudu i niebezpiecznych bakterii. Całość pozostaw na kilka godzin, a następnie przepłucz wszystko wodą.

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czyszczenie muszli klozetowej
CZYSZCZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ

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