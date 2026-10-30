Ksiądz Rafał Główczyński przeniesiony do innej parafii. Uczestnik „The Traitors” ostro odpowiada przełożonym. WKUR*IŁEM SIĘ!!!

Ks. Rafał Główczyński przeniesiony do Trzebnicy. Salwatorianie wydali oświadczenie

Znany z działalności w internecie jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafał Główczyński żegna się z dotychczasową parafią. Duchowny zostanie przeniesiony do Trzebnicy, gdzie będzie pracował jako wikariusz i katecheta. Ruch ten wzbudził liczne spekulacje wśród wiernych, co skłoniło Polską Prowincję Salwatorianów do wydania oficjalnego komunikatu. Zakon uciął wszelkie domysły i podkreślił, że wobec kapłana nie ma żadnych zarzutów, a cała sytuacja wynika ze zwykłych zmian kadrowych. Przełożeni skomentowali również szeroko omawiane w mediach projekty duchownego, które dotyczyły nabycia nieruchomości na Maderze oraz barki na Wiśle. Władze zakonne zaznaczyły, że nie wyraziły zgody na te przedsięwzięcia.

Ks. Rafał Główczyński SDS nigdy nie otrzymał zgody Przełożonego Prowincjalnego ani Rady Prowincjalnej na zakup barki ani domu rekolekcyjnego na Maderze. Co więcej, w piśmie z dnia 16 maja 2026 r. Przełożony Prowincjalny wyraźnie zakazał ks. Rafałowi dokonania zakupu zarówno barki, jak i domu rekolekcyjnego na Maderze – poinformowało zgromadzenie.

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Wydany komunikat stanowi wyraźne odcięcie się zakonu od planów finansowych znanego kapłana i wyznacza sztywne ramy między samodzielnymi inicjatywami duszpasterskimi a decyzjami zwierzchników. Na prośbę samego duchownego termin przeprowadzki do Trzebnicy przełożono na listopad, ale stanowisko salwatorianów dowodzi, że regułom zgromadzenia podlega nawet internetowy twórca. Władze nie przewidziały jednak, że ks. Rafał postanowi publicznie skomentować ich słowa.

„Ksiądz z Osiedla” odpowiada na komunikat zakonu. Duchowny nie kryje oburzenia

Obserwatorzy w mediach społecznościowych dopytywali księdza Rafała o jego punkt widzenia w tym sporze. Duchowny zapowiedział szersze omówienie tematu w najbliższej przyszłości, jednak już teraz opublikował krótki wpis, w którym nie kryje wściekłości na zachowanie władz zakonnych. Poniżej prezentujemy treść tego oświadczenia z zachowaniem oryginalnej pisowni.

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WKUR*IŁEM SIĘ!!! Przepraszam za słownictwo ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię. Od 3 miesięcy w KAŻDY WOLNY DZIEŃ ZAPIERDA*AM DO PRACY I ŻEBRZĘ, ŻEBY COŚ DLA MŁODZIEŻY ZROBIĆ. WSZYSCY O TYM MóWILI, MNÓSTWO LUDZIE MNIE WSPIERAŁO, ONI W NICZYM NIE POMOGLI, a jak teraz jak wszyscy dookoła zaczęli pytać dlaczego mnie przenoszą, to TERAZ napisali, że NIE WIEDZIELI I NIE MIAŁEM POZWOLENIA???? ZE TO JA PROSIŁEM O PRZENOSINY OD 1 listopada? BZDURY! JEDYNE co w tym oświadczeniu jest PRAWDĄ, to że NIE JESTEM PEDO*ILEM, NIE JEST OSZUSTEM, NIE ZROBIŁEM NIC ZŁEGO. Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać - napisał ksiądz.

Kapłan zadeklarował, że na początku listopada 2026 roku przedstawi wszystkie kulisy tego konfliktu. Aby udowodnić niesprawiedliwość decyzji przełożonych, zamierza opublikować zrzuty ekranu. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż pozostaje otwarty na szczerą rozmowę ze swoimi zwierzchnikami.