Jimmy Fallon zaśpiewał na antenie „Sto lat”. Słów nauczyła go gwiazda o polskich korzeniach

Choć kanadyjska komiczka polskiego pochodzenia Veronika Slowikowska nie zdobyła jeszcze dużej popularności nad Wisłą, za oceanem radzi sobie świetnie jako jedna z gospodyń legendarnego programu „Saturday Night Live”. Artystka, która wczoraj obchodziła swoje 31. urodziny, zasiadła na kanapie u boku ikony amerykańskiej telewizji, czyli znanego na całym świecie prezentera Jimmy'ego Fallona. Podczas wywiadu poruszyła temat swoich korzeni, ponieważ jej rodzice wyemigrowali z Polski. Niezwykle intrygujący jest fakt z życiorysu jej ojca, który przed poznaniem matki aktorki był księdzem, a także osobiście znał urzędującego obecnie papieża.

Veronika Slowikowska robi karierę w USA. Kim jest komiczka?

Jak zdradził już na wizji sam prowadzący, jeszcze przed rozpoczęciem rejestrowania programu zagadnął swoją rozmówczynię o to, jak w Polsce obchodzi się urodziny. Artystka wspomniała mu wtedy o pieśni „Sto lat”, która pełni u nas taką samą funkcję jak globalnie rozpoznawalne „Happy Birthday”. Prowadzący „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” postanowił za wszelką cenę opanować słowa polskiej przyśpiewki, angażując we wspólne śpiewanie również widownię obecną w telewizyjnym studiu.

Jimmy Fallon uczy się polskiego i śpiewa „Sto lat”

W trakcie właściwej rozmowy przed kamerami Jimmy Fallon wrócił do wątku naszych rodzimych zwyczajów i przypomniał, że Veronika wspominała mu wcześniej o utworze zastępującym w Polsce dobrze mu znane „Happy birthday”.

Nauczysz mnie fragmentu? - zapytał.

Gościni programu nie potrzebowała dodatkowej zachęty i błyskawicznie zaczęła śpiewać tę wyjątkową pieśń, która jest głęboko zapisana w naszym kodzie kulturowym. Prezenter, który słynie z tego, że chętnie podejmuje w swoim show najróżniejsze wyzwania, z entuzjazmem wykorzystał moment na krótką lekcję języka polskiego. Zobaczcie, z jakim skutkiem poradził sobie z tym zadaniem.

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