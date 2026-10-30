Oszałamiająca przemiana Zuzi z "Rolnik szuka żony 13". Nie poznalibyście jej na na nowych zdjęciach!

Zuzia z "Rolnik szuka żony 13"

Zuzia już wcześniej była znana widzom reality show. Już wcześniej walczyła o serca jednego z rolników w początkowych edycjach show. Później dziewczyna postanowiła wziąć udział w "Grach małżeńskich". Tam choć spodobał się jej jeden pan, okazało się, że ma on... stałą partnerkę. Kobieta poczuła się wtedy oszukana.

Postanowiła zgłosić się do 13. edycji "Rolnik szuka żony" i powalczyć o serce nieśmiałego Wiktora. 33-letnia Zuzia nie miała problemu o wiek, bo chłopak ją zauroczył swoim podejściem do życia. Sam nawet przyznał, że po pierwszej rozmowie na żywo była jego faworytką. Po przyjeździe na wieś wiele się jednak zmieniło. Zuzia nie czuła się do końca komfortowo na gospodarstwie. Przeszkadzały jej m.in. zapachy zwierząt, które momentami nawet ją drażniły. Całościowo również nie czuła się za dobrze, co odbijało się na jej relacji z Wiktorem. Zauważyła też, że Gosia ma z nim lepszy kontakt, przez co w pewnym momencie Zuzanna zaczęła odpuszczać. Gdy chłopak wybrał jej konkurentkę, nie kryła swojego zdziwienia, jednocześnie ulżyło jej, że może wyjechać. Stwierdziła, że nie do końca by się odnalazła w życiu na gospodarstwie właśnie z Wiktorem.

Wiktor z „Rolnik szuka żony” opowiedział o programie i listach

Przemiana Zuzi z "Rolnik szuka żony 13"

Wielu panów już pod postami z programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywało swojego zainteresowania Zuzanną. Według nich zasługiwała ona na inne podejście ze strony mężczyzny, a niektórzy z nich nawet deklarowali, że chętnie do niej napiszą, jeżeli ta będzie zainteresowana rozwojem życia miłosnego. Nikt się jednak nie spodziewał tego, co pojawi się w mediach społecznościowych. Pewnego dnia opublikowano zdjęcie, na którym widać odmienioną Zuzannę. Dziewczyna nie tylko zmieniła ubranie, ale miała również na twarzy dopasowany makijaż. My jej zdecydowanie nie poznaliśmy! Zobaczcie to w galerii zdjęć